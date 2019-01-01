斥巨资修体育场 波帅终于抱怨无钱引援

波切蒂诺在采访中暗示，热刺由于修建新体育场耗资巨大，导致俱乐部很难在转会市场投入资金，这也一定程度上暂缓了球队追求奖杯的脚步。

热刺在周中的联赛杯半决赛次回合中被切尔西淘汰出局，无缘联赛杯决赛，主帅波切蒂诺执教热刺以来，再次与冠军奖杯失之交臂。

波切蒂诺表示，他理解球迷们的沮丧心情，但他也同时认为，如果俱乐部没有搬离白鹿巷修建新球场，那么他很有可能会获得一座奖杯。

“我们总是在接近冠军奖杯的时候功亏一篑，这种感觉非常令人沮丧，但夺得奖杯也非常困难，”波切蒂诺说。

“此刻我们需要打造球队，需要在紧要关头为球队增强实力，但是发生了什么事情呢？我们重建了白鹿巷，打造球队的资金就没有了。”

“我们搬去了温布利，外界总在质疑我们的表现。比如西汉姆，他们在租借伦敦碗的第一个赛季也受到了质疑。在这个过程中，我们决心打造赢球之师的计划也受到了阻碍。”

“要知道，我们在白鹿巷的最后一个赛季保持了英超赛场主场不败的战绩。”

“没人知道在温布利踢一个赛季代表什么，并且我们当初的计划是只在温布利待一个赛季，然而现在已经将近两个赛季了，没人告诉我们下一个目标是什么。”

“当阿森纳从海布里搬到酋长球场时，人们都在说他们会面临巨大困难，现在他们依然为当初修建球场付出代价。”

热刺将在足总杯第四轮中对阵水晶宫，他们仍然还留在欧冠赛场，而在英超赛场，他们几乎失去了竞争联赛冠军的可能。