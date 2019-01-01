斗牛士军团主帅：门将有三人 顺位不分先后
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(C)Getty Images
今年三月莫雷诺接替因家庭原因无法出席比赛的恩里克，成为西班牙国家队的现场指挥后，目前效力于切尔西的科帕在三场比赛中全部作为首发出场。
9月，西班牙将再次开启2020年欧预赛的征程。科帕没有意外的话也将再次入选，同样有实力获得征召的还有曼联门将德赫亚和罗马门将洛佩斯。
莫雷诺在接受Cadena SER电台采访时表示，自己阵中没有球员能够锁定首发席位。
这位前国家队助教说道：“我的门将是德赫亚，科帕和洛佩斯。”
“我希望他们之间存在竞争。科帕（的顺位）不会优于德赫亚，而他俩（的顺位）也不会优于洛佩斯。”
“我希望带着三位准备好竞争的门将前往欧洲杯，他们的水平都很高，但他们之间还是有细微区别，3个人脚下都不错。”
“在巴萨，我们曾在轮换门将的情况下赢得了三冠王。”
虽然执教经验有限，但在六月正式任命以前，他已经拿下了三场胜利。
回忆起与恩里克的共事经历，莫雷诺继续说道：“我们的友谊超过职业范畴，如果任何时候我有问题，只要情况允许，我都会向他请教。”
“我从他身上学到了很多对待球员的方式，了解球员们的想法，他们的期待和他们的需要。”
“书本不会解释这些给你挺。他让我成为了他的人，并且把这些全部交给了我。”