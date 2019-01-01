斗牛士军团主帅：门将有三人 顺位不分先后

西班牙国家队主帅莫雷诺并没有对两位来自英超的门将表现出特别的偏爱，他更期待的是队内的良性竞争。

今年三月莫雷诺接替因家庭原因无法出席比赛的恩里克，成为西班牙国家队的现场指挥后，目前效力于切尔西的科帕在三场比赛中全部作为首发出场。

9月，西班牙将再次开启2020年欧预赛的征程。科帕没有意外的话也将再次入选，同样有实力获得征召的还有曼联门将德赫亚和罗马门将洛佩斯。

莫雷诺在接受Cadena SER电台采访时表示，自己阵中没有球员能够锁定首发席位。

这位前国家队助教说道：“我的门将是德赫亚，科帕和洛佩斯。”

“我希望他们之间存在竞争。科帕（的顺位）不会优于德赫亚，而他俩（的顺位）也不会优于洛佩斯。”

“我希望带着三位准备好竞争的门将前往欧洲杯，他们的水平都很高，但他们之间还是有细微区别，3个人脚下都不错。”

“在巴萨，我们曾在轮换门将的情况下赢得了三冠王。”

虽然执教经验有限，但在六月正式任命以前，他已经拿下了三场胜利。

回忆起与恩里克的共事经历，莫雷诺继续说道：“我们的友谊超过职业范畴，如果任何时候我有问题，只要情况允许，我都会向他请教。”

“我从他身上学到了很多对待球员的方式，了解球员们的想法，他们的期待和他们的需要。”

“书本不会解释这些给你挺。他让我成为了他的人，并且把这些全部交给了我。”