斗志昂扬 拉莫斯：皇马会为超级杯冠军战斗至死

沙特阿拉伯将看到一场马德里德比，齐达内的球队将在超级杯迎战马竞，尽管双方上赛季都没有取得任何冠军。

塞尔吉奥·拉莫斯表示，皇家马德里将在周日的西班牙超级杯决赛中与马德里竞技“战斗至死”。

皇家马德里在半决赛中以3-1击败了瓦伦西亚，西蒙尼的马竞则后来居上，以3-2击败了巴塞罗那。

本赛季双方的第一次联赛交锋在9月以0-0结束，但拉莫斯意识到了马竞的威胁——尽管他不喜欢听到他们被称为皇家马德里的“敌人”。

“谈论敌人是丑陋的，这是一种竞争。”拉莫斯告诉记者：“我不认为任何球队是敌人，而是直接的竞争对手。每个人都可以自由地想他们想要什么。”

“他们是一个很难对付的对手，有一个出色的教练和一支出色的球队。他们战斗到最后一丝希望。我们已经准备好了，我们将为冠军而战斗至死。”

西班牙足协因今年超级杯的改版而受到批评，一些人声称这纯粹是为了皇马和巴萨的利益而设计的。

皇家马德里是今年最大的受益者。之前超级杯只有联赛和国王杯冠军之间的比赛，新的四支球队的比赛现在包括了两个比赛的亚军——这意味着皇马不必在上个赛季赢得任何东西，就能赢得超级杯。

“比赛的形式并不取决于我们，而是取决于足协，他们做得很好。”拉莫斯坚持说：“超级杯已经恢复了它的价值，现在有四支球队在竞争。今年对我们很有利，因为我们是受邀者之一。”

“也许明年，其他球队会来参加比赛。它组织得很好。只要俱乐部和足协能从中受益……”

拉莫斯和皇马已经习惯了胜利，但是这位33岁的老将仍然对即将到来的足总杯决赛充满了雄心壮志。

“最重要的事情之一就是享受雄心壮志。”他说：“我们很高兴能再踢一场决赛。”

“这是每个人奋斗和努力工作的结果，去享受和一个值得来到这里的对手的决赛。我们的目标是赢得冠军。”