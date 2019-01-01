斑马体育总监：C罗不会离队 尤文将助他再夺金球

尤文体育总监相信C罗会继续留在斑马军团，并且葡萄牙人可以凭借征战亚平宁的经历竞争下一个金球奖。

从11月遭遇膝伤至今，C罗只在两场比赛中有过替补登场。对此萨里的态度是，34岁的葡萄牙人需要尽快“恢复机智”的表现。

尽管如此，尤文体育总监帕拉蒂奇还是坚称，C罗不会在2020年离开意甲卫冕冠军。除此之外，帕拉蒂奇还看好葡萄牙人在效力尤文期间，再次追平老对手的金球奖获奖次数。

为了参加金球奖颁奖，C罗推掉了在米兰举行的意甲年度最佳球员颁奖。但他只能眼睁睁看着梅西在昨晚第六次荣膺金球奖。

帕拉蒂奇告诉意大利天空体育：“他希望获得这一奖项（意甲最佳球员），因为他是一名很有野心的球员，他希望证明自己是意甲最佳。”

“在我看来他理应获得金球奖，他下赛季仍会留在尤文，这点毋庸置疑。”

“他希望和我们一起，再一次赢得金球奖，我们都会支持他的。”

而谈到另一位被传可能离队的前锋曼朱基奇时，帕拉蒂奇说道：“我们在1月既不会买人也不会卖人，即使是曼朱基奇。”

除了曼朱基奇，迪巴拉在夏天时就已经十分接近离队，不过新赛季开始后，他重新回到了阵容当中。

不过帕拉蒂奇坦言，续约的问题还没有被提上日程：“我们还没有讨论过租约，我们会在恰当的时候来考虑。”