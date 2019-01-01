敷衍了事？里贝里不满自己在FIFA20中的形象

在与孩子们玩完EA Sports的新游戏后，这位法国明星对自己在游戏中的形象一点也不满意。

前拜仁慕尼黑队边锋弗兰克·里贝里在社交媒体上公开指责EA Sports，质疑他自己在FIFA20中的样子。

佛罗伦萨前锋当时正和他的孩子们玩这个新游戏，他对自己在游戏中长相吓了一跳。

本赛季在意甲踢球的里贝里的角色模样显然没有得到太多的关注，球员在推特上嘲笑如此糟糕的形象。

形象差异背后的一个关键原因是，PES 2020在今年获得了意甲的官方许可，并获得了尤文图斯的独家权利——尤文图斯在FIFA20中被称为Piemonte Calcio。

有了这样的许可证和缺乏其他联赛的版权，科乐美公司可能会花更多的时间来确保里贝里这样的球员看起来比EA的版本更真实。

里贝里转会到意甲是现实世界的一次成功，这位法国前锋在佛罗伦萨的七场比赛中攻入两球，并贡献了一次助攻。

他转会意大利的决定并不是直截了当的，里贝里最近在与拜仁分道扬镳后透露了来自英格兰的兴趣。

里贝里告诉意大利《每日邮报》:“我在英格兰和意大利都有其他的联系人，但我和佛罗伦萨的高管之间有过火花。”

“当我同意到佛罗伦萨去的时候，我不知道这是不是一见钟情，但从互相认识的那天晚上开始，情况就一直是这样。那个夜晚很特别，我将永远铭记。”

“与(体育总监)普拉德(Daniele Prade)和(顾问)巴隆(Joe Barone)交谈时，甚至与蒙泰拉教练交谈时，我都感到温暖和自信。”

“所以我的妻子告诉我:‘我认为你会去佛罗伦萨’。我看着她回答道:‘也许你是对的。’两周后，我们到了这里，她说:‘看到了吗？看看我们在哪儿。’她是对的。”

“我也和托尼谈了很多，他告诉了我关于球迷和俱乐部的事情。我真的很高兴来到佛罗伦萨。”