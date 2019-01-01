数据皆浮云 瓜帅：曼城带着必胜信念到安菲尔德

英超卫冕冠军前往安菲尔德参加榜首之战，目前他们落后领头羊6分。

瓜迪奥拉可能相信利物浦是“可能是世界上最强的球队”，但他说曼城不会以黑马的身份去安菲尔德。

曼城目前落后领头羊6分，如果在周日的比赛中利物浦的领先优势扩大到9分的话，曼城将面临一场巨大的考验。

守门员埃德森加入了伤病名单，而罗德里正面临着后期的体能测试。

但是瓜迪奥拉坚持认为他和他的球员将会带着信念去利物浦，他们相信可以把落后的差距缩小到3分并取得胜利。

“我从来没有在一场比赛中感觉自己像个局外人，感觉自己不会赢，我从来没有这样的感觉。”曼城主帅说：“但是，当然，他们现在领先6分，他们整个赛季都踢得很出色，我们在一些位置有很多伤病问题。但是我不会在周日坐大巴去安菲尔德的时候想着我会输掉比赛。这在我的职业生涯中从未发生过。我总是有一种感觉，如果我们做了我们计划做的特别的事情，我们就有机会赢。”

瓜迪奥拉说，曼城必须带着信念前行，否则他们就没有机会战胜目前仅丢掉两分的球队。但是他说，他的球队知道，如果他们想要取得胜利，就必须拿出完美的表现。

他补充说：“要赢得这样的比赛，你必须达到顶级水平。我们不能五五开。他们踢球的方式要求在95分钟内的所有细节上都有令人难以置信的关注。我们都知道。但这就是问题所在。我很确定如果有机会在安菲尔德赢球，那就是你相信你会赢球的时候。如果你只是想，‘让我们看看会发生什么’，我认为对阵那支球队不可能（赢）。我们唯一的机会就是像现在这样踢球，创造进球的机会。这是我相信我们能做到的唯一方式，不仅仅是在安菲尔德，而是在全世界所有的球场。”

虽然瓜迪奥拉很有信心，但是如果他的前辈们不那么乐观的话，那也是可以理解的。事实上，曼城在过去38年里在安菲尔德只取胜过一次，尽管随队来到客场的球迷几乎没有什么愉快的记忆，瓜迪奥拉说这样的数据不会影响他的球员。

“我不太相信这类事情，但38年才1次，意味着在安菲尔德有多么困难。”他说：“但你总是会遇到挑战，也许（周日）能搞定，也许是下赛季继续。数据还可以，但这是一场比赛，94分钟，95分钟，96分钟，你要做点什么才能打败他们。”