数据显示博格巴是欧洲赢得球权最多的中场

这位法国世界杯冠军因为他在红魔的表现而受到批评，但统计数据却表明事实并非如此。

“博格巴滚蛋”，曼联卡灵顿训练场入口处的标语上写着。

“我不知道博格巴有多少次失去控球权。”红魔传奇人物斯科尔斯在1-1战平南安普顿后感叹道。

在4-0大胜切尔西后，前曼联球员保罗·因斯在谈到博格巴时说：“很明显，他对曼联并没有全身心的投入。”

在英超赛季的开始阶段，博格巴受到了猛烈的批评，但Opta的统计数据显示，这位法国国脚统治了中场。

博格巴在曼联中场的夺回控球次数排名欧洲五大联赛第一（27次），超过了五大联赛的其他球员，其次是若日尼奥（26次）和勒尔马（23次）。

博格巴占据统治地位的不仅仅是球场中路。在英超联赛中，只有勒尔马在全场范围内赢回控球次数（41次）超过博格巴（40次），博格巴也领先于若日尼奥、刘易斯·敦克（39次）、鲁本·内维斯（33次）和维克托·林德洛夫（32次）等球员。

博格巴受到了广泛的批评，因为到目前为止，他已经在本赛季90次丢失球权，但事实上，他已经触球380次，这使得之前的统计数据更加合理。

这名26岁的球员只有23.7%的控球失误，低于凯文·德布劳内（26%）、菲尔米诺（27%）和萨拉赫（34%）。

在进攻贡献方面，数据证明博格巴在过去10个月里是英超中贡献进球最多的球员。

自从索尔斯克亚接替穆里尼奥执教曼联以来，博格巴已经直接参与18球（10个进球，8次助攻），这使得他在英超联赛中排名第四，仅次于塞尔吉奥·阿圭罗（24球）、萨拉赫（21球）和杰米·瓦尔迪（20球）。

利物浦前锋萨迪奥·马内在这段时间内的18次参与进球与博格巴不相上下，而斯特林和奥巴梅扬（均为17球）的进球参与都比法国中场博格巴少。

由于脚踝受伤，博格巴无缘法国队2020年欧洲杯预选赛的两场比赛，目前还不清楚他是否会在曼联主场对阵莱斯特城的下一场英超比赛中复出。

博格巴在很多方面都表现不俗，但曼联最近三轮却一胜难求，如果没有他们的世界杯冠军，他们将如何面对其他球队呢？