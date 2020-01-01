敦促热刺签下乌姆蒂蒂 本特：能得到他太好了

有报道称，在一月的转会窗口里，达伦·本特建议英超球队报价这名26岁的球员，并认为这是一件不需要思考的交易。

前托特纳姆热刺前锋达伦·本特敦促俱乐部签下巴塞罗那中后卫乌姆蒂蒂，他表示世界杯冠军是何塞·穆里尼奥“可以信任”的人，因为有传言说法国人可能会在转会市场上出现。

有报道称穆里尼奥很有信心俱乐部能在这个月签下一名后卫，同时也有报道称西班牙冠军已经向热刺推荐了乌姆蒂蒂。

确保得到一名有实力的球员也将在一定程度上弥补失去维尔通亨的损失，他目前的合同将在夏天到期，然后将成为自由球员。

本特认为如果乌姆蒂蒂真的回到了他的老东家，他将会以一个更低的价格加盟。他坚持认为让这名26岁的球员加入球队将是丹尼尔·列维和他的招募团队做出的一个明智的决定。

“如果他们能得到乌姆蒂蒂，哇，”本特说。“他高大强壮，有力量，善于控球，他是穆里尼奥可以信任的人。”

“他参加了重要的比赛，赢得了重要的比赛——很明显，世界杯是一个重要的赛事。”

“如果他被推荐了，这意味着俱乐部可能不会花太多钱。”

另一个穆里尼奥想要增加选择的位置是在球场的另一端，哈里-凯恩由于腿筋的问题将会缺席比赛，至少要到四月。

“我们预计他在四月中旬，四月底，五月甚至下个赛季才能回来。我不知道。”他在最近的一次新闻发布会上说。

但是葡萄牙人坚持说他不会纠缠他的老板列维，让他签下英格兰队长的替代者，因为主席总是代表俱乐部的利益。

“列维总是努力为俱乐部做最好的，他会做他认为最好的，可能的。”穆里尼奥说。

热刺将在周六客场挑战沃特福德，那场比赛他们将不会有恩东贝莱、穆萨·西索科、本·戴维斯和雨果·洛里的帮助，他们都和凯恩一样，只能在场外观战。