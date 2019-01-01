敢于面对挑战 巴列霍决心留在皇马取得成功

从波尔图签下埃德尔·米利唐会限制这名后卫的机会，但后者并不打算在夏天转会离开。

赫苏斯·巴列霍计划留在皇家马德里，为自己的位置而战，而不是离开西甲豪门。

目前，巴列霍已经在欧洲uU21锦标赛上留下了自己的印记。在，他们将于英国夏令时下午7点45分的决赛中(美国东部时间下午2点45分)对阵卫冕冠军德国队。然而，皇马在今夏从波尔图签下米利唐之后，在2019- 2020赛季，巴列霍在伯纳乌的机会可能非常有限。

目前巴西国家队已经进入美洲杯半决赛，米利唐将与拉斐尔·瓦拉内和俱乐部队长塞尔吉奥·拉莫斯竞争一个位置，除此之外，齐达内还有有多才多艺的纳乔·费尔南德斯作为中卫人选。

西班牙后卫巴列霍上个赛季只在西甲出场5次，但在5月马德里3-2主场战胜比利亚雷亚尔的比赛中打入了他的第一个联赛进球。这位22岁的球员在法兰克福度过了2016-2017赛季的租借期，但他决心在伯纳乌巩固自己的位置。

“我非常关注国家。”巴列霍在周日欧洲U21的决赛前对卡迪纳·库普说。

“但我想留在马德里。我很开心，我想在俱乐部取得成功。”

为了重建齐达内的阵容，马德里花了大笔的钱签下了米利唐、伊甸·阿扎尔、卢卡·约维奇和弗兰·门迪，预计马德里将会允许几名球员离开以筹集资金。

由于马科斯·略伦特已经被卖给了马德里竞技，其他诸如伊斯科、加雷斯·贝尔、纳瓦斯和达尼·塞巴洛斯等人都有望离开，但巴列霍并不打算离开。

巴列霍和塞巴洛斯等其他七名球员希望能为输给德国的2017年U21欧洲杯决赛做出补偿。