教练马蒂诺建言戴帽英雄安图纳：少玩点社媒

墨西哥主帅希望这位年轻的攻击手在对古巴的比赛中上演帽子戏法后不会过多解读人们给他的赞扬。

塔塔·马蒂诺希望乌列尔·安图纳没有读到这篇文章。

墨西哥主教练在周六7-0战胜古巴队的金杯赛揭幕战中让安图纳上演了一个惊喜的开局。他对这位洛杉矶银河队的攻击手的信心得到了回报。

安图纳在墨西哥国家队历史上的正式比赛中打进了第一个进球，随后又打入两个，在他的第一场金杯比赛后将比赛用球带回家。虽然马蒂诺为这名21岁的球员感到高兴，但他也不想让他过多地解读接下来的赞扬。

“听着，说真的，我要告诉他的第一件事就是，‘别听太多。不要过多地使用社交媒体。’”马蒂诺在赛后的新闻发布会上说：“不要看太多节目。我们总是会用冷静来形容他，无论是在糟糕的表现还是最好的表现。对于一个刚刚开始的人来说，这只是一个美好的夜晚。”

除了安图纳的帽子戏法，他还为阿莱克斯·维加在国家队的首粒进球做出了助攻。安图纳承认，在他取得第二粒进球的时候，他的脑海中就有了帽子戏法的想法，但这并没有阻止他为队友寻找机会。最后，安图纳在第80分钟打进一球，彻底结束了比赛，那也是他当晚的第三粒进球。

“自从我进了第二个球，我就说，‘我要进第三个球。如果一切都很好。如果不是，我也不在乎。但后来我为亚历克西斯送出了很好的助攻，因为我认为他当时的位置比我好。‘嗯，作为一支球队去踢球也是你的工作。’

“然后第三粒进球来了，是所有的队员的功劳。你看到了球队的表现，看到了我们整场比赛的控球方式。这也要感谢他们。”

由于鲁道夫·皮萨罗肌肉受伤，而杯赛才刚刚开始，马蒂诺不想冒任何风险，因此安图纳赢得了首发。后者也表示说他并不期待这个周末能够首发，但是他希望能充分利用这个机会。

“我有点惊讶，”安图纳说。“我以为是皮萨罗，但在最后一分钟他说，‘皮萨罗也有轻微的伤病’。我说，‘我要好好利用我所得到的机会’。我很惊讶，但也做好了准备。”

墨西哥队现在在第二场小组赛前有几天的休息时间。第二场比赛将在周三进行，对手是加拿大队。加拿大队也在金杯赛的揭幕战中以4-0大胜马提尼克。