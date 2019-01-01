教练马蒂诺建言戴帽英雄安图纳：少玩点社媒
塔塔·马蒂诺希望乌列尔·安图纳没有读到这篇文章。
墨西哥主教练在周六7-0战胜古巴队的金杯赛揭幕战中让安图纳上演了一个惊喜的开局。他对这位洛杉矶银河队的攻击手的信心得到了回报。
安图纳在墨西哥国家队历史上的正式比赛中打进了第一个进球，随后又打入两个，在他的第一场金杯比赛后将比赛用球带回家。虽然马蒂诺为这名21岁的球员感到高兴，但他也不想让他过多地解读接下来的赞扬。
“听着，说真的，我要告诉他的第一件事就是，‘别听太多。不要过多地使用社交媒体。’”马蒂诺在赛后的新闻发布会上说：“不要看太多节目。我们总是会用冷静来形容他，无论是在糟糕的表现还是最好的表现。对于一个刚刚开始的人来说，这只是一个美好的夜晚。”
除了安图纳的帽子戏法，他还为阿莱克斯·维加在国家队的首粒进球做出了助攻。安图纳承认，在他取得第二粒进球的时候，他的脑海中就有了帽子戏法的想法，但这并没有阻止他为队友寻找机会。最后，安图纳在第80分钟打进一球，彻底结束了比赛，那也是他当晚的第三粒进球。
“自从我进了第二个球，我就说，‘我要进第三个球。如果一切都很好。如果不是，我也不在乎。但后来我为亚历克西斯送出了很好的助攻，因为我认为他当时的位置比我好。‘嗯，作为一支球队去踢球也是你的工作。’
“然后第三粒进球来了，是所有的队员的功劳。你看到了球队的表现，看到了我们整场比赛的控球方式。这也要感谢他们。”
由于鲁道夫·皮萨罗肌肉受伤，而杯赛才刚刚开始，马蒂诺不想冒任何风险，因此安图纳赢得了首发。后者也表示说他并不期待这个周末能够首发，但是他希望能充分利用这个机会。
“我有点惊讶，”安图纳说。“我以为是皮萨罗，但在最后一分钟他说，‘皮萨罗也有轻微的伤病’。我说，‘我要好好利用我所得到的机会’。我很惊讶，但也做好了准备。”
墨西哥队现在在第二场小组赛前有几天的休息时间。第二场比赛将在周三进行，对手是加拿大队。加拿大队也在金杯赛的揭幕战中以4-0大胜马提尼克。