教练羞辱 队友孤立 伊斯科的皇马生涯支离破碎

皇马主帅索拉里不喜欢这位组织核心，但问题愈演愈烈，后者看起来可能会在夏天离队。

自从C罗离开皇马以来，尽管皇马一直饱受伤病的折磨，并且在进球方面陷入挣扎，但是没有任何迹象表明，在索拉里的执教下，伊斯科将会重新回到首发阵容中——但这是为什么呢？

这是一个复杂的情况，特别是考虑到这位西班牙国脚方面缺乏沟通，而够力足球将试图进行解释。

首先，索拉里并不喜欢这位四次欧冠冠军的风格。这位阿根廷教练更喜欢使用没有传统十号位球员的4-3-3阵型——这正是这位组织核心踢得最好的位置。

此外，自从索拉里上任以来，伊斯科的状态并不好(只要看看他的表现就知道这是事实)，但他似乎对通过训练来纠正这一事实不感兴趣。

事实上，人们曾认为伊斯科会依赖有更多的比赛时间来恢复到最佳状态，但是索拉里并没有打算给那些似乎未能挑战个人极限的球员更多时间来恢复到100%比赛状态。

相反，索拉里更喜欢有好的引擎，愿意为球队跑动的球员。我们只需要看看巴斯克斯、巴尔韦德、小维尼修斯，甚至是迪亚兹就知道了。

那么伊斯科能有什么机会重新获得首发位置呢？好吧，他几次替补上阵了，所以没有任何迹象表明他已经被排除在外。更有可能的是，主帅不会再其恢复比赛状态之前信任他。

你可能会说，这一切都很好，但对于在对阵皇家贝蒂斯时，比赛还有15分钟就要结束，而皇马需要进球，比他小4岁的塞巴洛斯替补出场，这感觉如何？

总的来说，伊斯科方面的团队都很安静。但在比赛中，只要看一下他的脸，就能看出他是一个不开心、愤怒的年轻人。

然而，这位26岁的球员的一位朋友在Instagram上公开表示:“索拉里对足球的看法和我对工程的看法一样”，此前他曾称这位皇马主帅是“足球杀手”。

另一个值得注意的大问题是伊斯科完全缺少队友的公开支持——在这次风波中，没有一位队员为他辩护。这可能意味着球员们同意教练的看法，即伊斯科的风格根本不适合俱乐部的战术打法。

我们不要忘记他在皇马与莫斯科中央陆军的比赛中被自己的球迷嘘过，再加上缺少俱乐部的支持，很容易就会认为其可能离开皇马。

那伊斯科的皇马生涯结束了吗？当然，只要索拉里继续执教且伊斯科不是100%的状态，简而言之：是的。然而，即使皇马在夏天任命了新主帅，破裂的关系可能已经不能被挽回。

接下来会发生什么？1月转会离队的可能性不大。即使卡斯蒂利亚的球员比伊斯科更受主帅喜欢；即使俱乐部仍然因为伤病而支离破碎，一个球员拥有如此高资历就意味着谈判不会很快开展。

虽然他曾经和曼城联系在一起，但是够力足球了解到其转会至伊蒂哈德是不可能的，因为他不符合瓜迪奥拉的战术计划。相反，将尤文图斯作为其一个潜在的目的地的报道可能更接近现实。

现在，伊斯科至少可能会在板凳席待到今夏。