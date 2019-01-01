教练敬告戴奇：多谈假摔问题对职业生涯无益
伯恩利的主教练肖恩·戴奇称，一些著名的教练告诉他不要再谈论假摔了，因为这会对他的英超生涯产生负面影响。
戴奇从不掩饰他对假装行为的不屑，在2 - 4输给切尔西的比赛中，奥多伊被出示了一张黄牌后，他又一次直言不讳地提出了这个问题。
在上周末的一次电台采访中，这位伯恩利主教练指出在英超联赛中存在“明目张胆地假摔”，并表示他认为出示黄牌的惩罚并不足够。
尽管同事们表示，他的抱怨可能会对他未来的前景产生负面影响，但戴奇仍打算坚持自己的立场。
“我们将与英超联赛进行会谈，这是我们讨论的焦点之一，所以这可能会很有趣。”戴奇在周六伯恩利做客谢菲尔德联队之前的新闻发布会上说。
“其他杰出的教练告诉我不要再这样下去了，因为这会影响我作为教练的职业生涯。”
“我说，‘对不起，这不是我的顾虑所在’。你必须对自己诚实，能够直面镜子中的自己。”
“几名教练说这会影响我。我是坏人，别忘了。”
“但在一天结束的时候，那只是一次聊天中的简短评论，我说那不是我的事情。”
戴奇特别关注他在青年足球比赛中看到的假摔次数。
他说：“请记住，我一生都投入在了足球事业中，我一生都在看足球，从我的孩子麦克斯所在的7岁开始的每个年龄梯队，总是有人无缘无故的摔倒在地，都是那样。”
“不知怎么的，最终我变成了一个坏人。我一点也不明白。”
“我不断地遇到人们——除非我碰巧遇到了唯一不喜欢假摔的人——那些对我们严厉斥责的球迷，然后说，‘顺便说一句，你关于假摔的看法是正确的’。”
“我不知道这是怎么发生的，人们都在假摔，假装受伤——这比假摔更糟糕——只要我提到这个，人们就说我在找借口。”
“嗯？我找借口都找了五年？那又怎么样，我们还在英超，我找的又是什么借口？”
“他们都用自己的眼睛看到了，但结果却是，‘不，我不这么认为，他的呼吸碰到了他的耳垂’。这就解释了一切。”
“如果你的孩子在数学考试中作弊，你会告诉他们‘干得好’吗？”