教练敬告戴奇：多谈假摔问题对职业生涯无益

伯恩利的老板声称他已经被警告，他在假摔问题上直言不讳的立场可能会给他未来的发展带来很大的代价。

伯恩利的主教练肖恩·戴奇称，一些著名的教练告诉他不要再谈论假摔了，因为这会对他的英超生涯产生负面影响。

戴奇从不掩饰他对假装行为的不屑，在2 - 4输给切尔西的比赛中，奥多伊被出示了一张黄牌后，他又一次直言不讳地提出了这个问题。

在上周末的一次电台采访中，这位伯恩利主教练指出在英超联赛中存在“明目张胆地假摔”，并表示他认为出示黄牌的惩罚并不足够。

尽管同事们表示，他的抱怨可能会对他未来的前景产生负面影响，但戴奇仍打算坚持自己的立场。

“我们将与英超联赛进行会谈，这是我们讨论的焦点之一，所以这可能会很有趣。”戴奇在周六伯恩利做客谢菲尔德联队之前的新闻发布会上说。

“其他杰出的教练告诉我不要再这样下去了，因为这会影响我作为教练的职业生涯。”

“我说，‘对不起，这不是我的顾虑所在’。你必须对自己诚实，能够直面镜子中的自己。”

“几名教练说这会影响我。我是坏人，别忘了。”

“但在一天结束的时候，那只是一次聊天中的简短评论，我说那不是我的事情。”

戴奇特别关注他在青年足球比赛中看到的假摔次数。

他说：“请记住，我一生都投入在了足球事业中，我一生都在看足球，从我的孩子麦克斯所在的7岁开始的每个年龄梯队，总是有人无缘无故的摔倒在地，都是那样。”

“不知怎么的，最终我变成了一个坏人。我一点也不明白。”

“我不断地遇到人们——除非我碰巧遇到了唯一不喜欢假摔的人——那些对我们严厉斥责的球迷，然后说，‘顺便说一句，你关于假摔的看法是正确的’。”

“我不知道这是怎么发生的，人们都在假摔，假装受伤——这比假摔更糟糕——只要我提到这个，人们就说我在找借口。”

“嗯？我找借口都找了五年？那又怎么样，我们还在英超，我找的又是什么借口？”

“他们都用自己的眼睛看到了，但结果却是，‘不，我不这么认为，他的呼吸碰到了他的耳垂’。这就解释了一切。”

“如果你的孩子在数学考试中作弊，你会告诉他们‘干得好’吗？”