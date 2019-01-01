教练人选已在阵中 名宿：佐拉可以成为蓝军主帅

蓝军传奇球星怀斯对于看到意大利人离开斯坦福桥感到很失望，但他觉得另一名意大利人能够轻松管理球队。

如果萨里离开，切尔西已经被敦促考虑任命佐拉为下一任主教练，怀斯认为没有必要从其他地方引进另一位教练。

在斯坦福桥，关于教练席换人的猜测仍在继续。

够力足球了解到刚刚在英格兰执教了一个赛季的萨里渴望回到祖国意大利执教尤文图斯。

这支意甲冠军在阿莱格里离开后正寻找新主帅。

萨里被认为是一个显而易见的选择，尽管在西伦敦经历了一个艰难的处子赛季，他还是带领切尔西在英超联赛闯进前四，以及赢得欧联杯冠军。

据说，如果萨里决定离开，会有几个名字出现在列表中。

阿莱格里和阿贾克斯主教练埃里克·滕·哈格、狼队主教练努诺一样，都被报道进入了蓝军的候选名单。

兰帕德，作为俱乐部的传奇人物，也与从德比郡甩尾回到熟悉的环境紧密联系在一起。

尽管如此，怀斯认为，如果这个夏天切尔西的执教接力棒再次传递下去，那么球队应该把目光投向队内，另一位标志性人物。

他在最近的推特上说：“如果萨里走了，我会很失望。”

“切尔西回到了属于他们的欧冠联赛，他也赢得了第一座奖杯。”

“完美的替代者已经在那里了，那就是佐拉，他对年轻和有经验的球员都很了解，在过去的几年里他也收获了很多经验。”

佐拉在切尔西度过了7年的球员生涯，他在2018年回到了俱乐部，和萨里共事。

在斯坦福桥，他仍然是一个非常受欢迎的人物，而且他之前也有过担任主帅的经历。

这位52岁的教练生涯至今包括在西汉姆联、沃特福德、卡利亚里、阿拉比和伯明翰都有过执教。

他曾经被认为是切尔西未来的主教练，因为他和俱乐部有着紧密的联系，但是他在目前职位上取得的成就使得他的排名下滑。