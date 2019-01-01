教授出山新可能 或重返日本与爱徒波尔蒂聚首

去年夏天离开阿森纳之后，这位法国老帅至今还没有宣布他的下一步计划。

根据够力足球的消息，温格已经收到了一份来自日本的执教邀请。对方是已经拥有了伊涅斯塔，比利亚和波多尔斯基的J联赛球队神户胜利船。

2018年夏天，温格宣布离开执教了22年的阿森纳，前大巴黎主帅埃梅里成为了他的继任者。2018-19赛季，埃梅里带领阿森纳杀入欧联杯决赛，与同样来自英超的切尔西会师。

69岁的法国老帅此前就曾表示自己并没有打算就此退休，而现在，他可能重返日本，只是执教的球队从名古屋鲸八换成了神户胜利船。

据悉胜利船给出的是一份2年半的执教合同，年薪为400万欧元。由于温格早就掌握了日语，所以执教日本球队对他来说会更容易适应。

而如果他真的成为胜利船新帅，那么，他将拥有执教巴萨名宿伊涅斯塔，分别追随西班牙和德国获得过世界杯冠军的前锋比利亚和波多尔斯基的机会。

最近在接受《卫报》采访时，温格表示：“我会重返足球世界，这点毋庸置疑。”

“我不知道会是什么角色，可能是主帅也可能不是。但我的渴望就在那里。”

“我得出了一个结论，我希望能够分享我人生的经验。我必须做出决定，而这个决定很快就会到来。足球永远是我的激情来源。”