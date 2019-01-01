效忠枪手 厄齐尔：我不会逃避 我哪都不去

对于这位世界杯冠军球员来说，上场的时间是非常宝贵的，但是他说他不会在合同到期之前离开。

梅苏特·厄齐尔已经澄清了关于他将在一段不确定时期离开阿森纳的传言，他坚称酋长球场是他的“家”，他将履行合同直到2021年夏天。

厄齐尔是枪手近年来签下的最引人注目的球员之一，他在新主帅乌奈·埃梅里的手下很难获得出场时间。尽管这位世界杯冠军是俱乐部收入最高的球员，但他很少上场。

埃莫里最近告诉媒体厄齐尔没有入选大名单是因为其他球员“更有资格”入选。

这样的表态导致了谣言，传言称俱乐部将会采取措施来解除这名中场组织者的职务，并回笼大量的资金来进行新的签约，但是这位31岁的球员明确表示他无意离开他在伦敦的家。

“不，”厄齐尔对The Athletic说：“我的合同到2021年夏天，我将一直待到那时。当我签下新合同的时候，我想得很仔细，我说这是我足球生涯中最重要的决定之一。我不想只待一两年，我想把我的未来奉献给阿森纳，俱乐部也希望我这样做。你会经历这样的困难时期，但这不是逃避的理由，我也不会逃避。我至少要待到2021年。我说过温格是我加盟阿森纳的一个重要因素——他确实是——但最终我还是和俱乐部签约了。即使当阿尔塞纳宣布他要离开的时候，我也想留下来，因为我喜欢为阿森纳踢球，这就是我在这里待了六年的原因。”

“当我离开皇马的时候，那段时间对阿森纳来说是一段艰难的时光。但我一直相信我们能做到的，我们一起做到了。最近，事情变得很困难，而且发生了很多变化。但我为自己是一名阿森纳球员、一名阿森纳球迷而自豪，我在这里很开心。每当人们在街上看到我，我总是说，‘这是我的家’。我哪儿也不去。”