效仿里贝里 科曼：我确信我会留在拜仁很长时间

这名边锋准备效仿法国人里贝里，在巴伐利亚呆上十年以上的时间。

拜仁慕尼黑队边锋金斯利·科曼表示，他想追随同胞弗兰克·里贝里的脚步，在俱乐部“呆上很长一段时间”。

这位法国国脚自2015年夏天从尤文图斯租借加盟巴伐利亚巨人以来，已经为球队出场141次。

由于持续的脚踝受伤，这位23岁的球员错过了上个赛季的上半段，尽管早就康复并帮助球队赢得了德甲冠军并打进了德国杯的决赛。

到目前为止，科曼没有再遭遇伤病，在拜仁的21场比赛中只缺席了4场，填补了法国人里贝里离开后的空缺。后者在德国豪门效力12个赛季后，于今年夏天离开了拜仁。

上个月有报道称英超冠军曼城队对科曼感兴趣。

科曼承认他会考虑在未来转会到另一个联赛，但他强调自己近期没有转会的计划，他希望效仿里贝里，长期留在拜仁。

“我已经在拜仁踢了五年了——几乎是一半的时间。严肃地说，我只有23岁，所以我还有大约10年的时间可以达到最高水平。”他告诉拜仁官网。

“现在预测我的整个职业道路还为时过早。当然，我可以想象自己像弗兰克一样在这里生活12年，然后我仍然年轻，有足够的时间去发现两三个新的国家。”

“我相信我还会在拜仁呆很长一段时间。这座城市很棒，俱乐部也很棒，我们正在赢得奖杯——我们只是错过了冠军联赛。除了天气，我什么也不会改变。”

除了里贝里，荷兰前锋罗本也在夏天离开了拜仁，结束了他在拜仁十年的辉煌生涯。

科曼说这两名球员对现在的拜仁球员是一种鼓舞，同时他也承认渴望回报俱乐部在他上赛季受伤期间对他的信任。

“自从上次受伤后，我参加了很多比赛，”他补充道。“我感受到了俱乐部的信任，我觉得自己是球队的重要一员，我希望在未来能做出更多的贡献，球场外也是如此。我在尽可能地努力工作。”

“弗兰克和阿尔扬在这里工作了十多年，他们都拥有过伟大的职业历程。除了总是踢得很好之外，这已经够难的了。我希望我也能凭借自己的能力成就一番伟业。”