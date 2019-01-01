效仿曼联传奇吉格斯：他也是我在国家队的导师

红魔新援希望能像他的威尔士主教练一样在老特拉福德取得成功。

丹尼尔·詹姆斯表示，他开始红魔生涯的目标是效仿曼联传奇人物瑞恩·吉格斯。

今年夏天加盟老特拉福德俱乐部后，威尔士边锋詹姆斯已经在吉格斯的带领下打过国家队比赛，而同时后者也是他最好的导师。

从斯旺西城来到这里后，詹姆斯成为了索尔斯克亚这个夏天的第一笔签约，他渴望在红魔阵中追随吉格斯的脚步。

詹姆斯在接受记者采访时说:“吉格斯在我刚进入威尔士的时候就对我充满了雄心壮志。”

“他带着我和其他很多年轻人一路走来简直太棒了。”

“当我第一次签约曼联时，他和我谈过。他的建议是做我自己，这也是我要做的。”

这位21岁的球员对从最好的球员身上学到了很多，并希望能赶上吉格斯的成功和长寿。”

“他打得不错，不是吗？他在曼联的表现令人惊叹。每一个年轻的边锋都尊敬像他这样的球员。”

“他一直在英超踢球，直到40岁，他仍然打败了很多球员。这要归功于他照顾自己身体的方式。”

“当我去到国家队时，能向像他这样的人学习，这对我来说太棒了。他显然是我渴望成为的那种人。”

詹姆斯在曼联的初期给人留下了深刻的印象，周六在奥普图斯球场2-0战胜珀斯的比赛中就引起了人们的注意。

他补充说：“有这么多来自世界各地的球迷，我能走到这里真的很不现实。和这些球员一起踢球是梦想成真。”

詹姆斯希望能在8月11日曼联对切尔西的英超首场比赛前保住自己的位置。

这名年轻球员在老特拉福德的征途并不像看上去那么一帆风顺——回到2017-18赛季，这位中场球员被租借去到了英甲的什鲁斯伯里城，但没有获得任何出场机会就被送回了斯旺西。

然而，他上个赛季为威尔士俱乐部踢了33场英冠联赛，这样的数据帮助说服了曼联做出了引援的决定。