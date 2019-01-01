效仿托比 穆里尼奥希望埃里克森维尔通亨也续约

这两位热刺球星的合同到2020年就到期了，但是他们的教练希望他们能和阿尔德韦雷尔德一起签下新合同。

在托比·阿尔德韦雷尔德周五签下一份新合同后，穆里尼奥希望看到维尔通亨和埃里克森都能继续效力热刺。

阿尔德韦雷尔德在本赛季结束后将合同到期，但他将合同延长到了2023年。

尽管如此，维尔通亨和埃里克森仍然倾向于成为自由球员，而这位丹麦的中场核心已经多次与曼联和皇家马德里联系在一起。

热刺主席丹尼尔·列维本周暗示俱乐部将在一月把埃里克森卖给一个直接的竞争对手，但是穆里尼奥仍然希望留住埃里克森。

“关于克里斯蒂安，我只告诉你一件事，那就是我希望他签下一份新合同。”穆里尼奥告诉记者：“除此之外，我什么也不告诉你。”

当被问及是否希望维尔通亨也跟随阿尔德韦雷尔德续约时，主教练说：“是的。我认为球员会在俱乐部需要的时候签下合同。我就是俱乐部。列维先生是俱乐部。当俱乐部想要的时候，当球员想要的时候，当家庭想要的时候，当经纪人想要的时候……”

“如果其中一个角色不想要，这将是非常非常困难的，除非球员更换经纪人，并得到一个同样想要（续约）的经纪人。所以，当每个人都想要的时候（会续约）。”

“不过，最重要的还是托比说的话：‘我不会在另一个地方更快乐。’太棒了。”