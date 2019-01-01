效仿当红豪门 兰帕德透露蓝军将踢快速足球

弗兰克·兰帕德阐述了切尔西将如何踢球，并强调他不需要在新赛季前加强阵容。

切尔西被禁止在接下来的两个转会窗口签下球员，但是兰帕德在他的球队在日本的季前赛上说，他对他现在的阵容很满意。

“我认为我继承了非常优秀的球员。”这位前德比主帅在天空体育上说：“我们今年不能引进任何球员，我们知道，但我不需要新球员。我对球队很满意，我决心让我们取得成功。”

切尔西因违反签约年轻球员的规定而对转会禁令提出上诉，但国际足联在5月份拒绝了这一请求，但兰帕德只专注于为他的球队做准备。

“我对俱乐部很了解，对球员也很了解。我有我自己的方式，我想和球员们一起工作。”他补充道：“我不得不说，在我们训练的这一周，我对球员们的态度和能力非常满意。”

兰帕德的球队将于下周二在日本迎战巴塞罗那，他透露了他希望自己的球队在下个赛季如何踢球的想法，他似乎将追随联赛冠军曼城和欧冠冠军利物浦的脚步，这两支球队都希望在球场上给对手施加压力。

兰帕德补充道:“所以我现在的工作就是在季前赛和他们一起努力。我喜欢我的球队踢得精力充沛，速度快，无论是有球还是无球，所以如果我们丢了球，我想尽快（把球权）赢回来。当我们拿到球的时候，我想快速移动，创造机会赢得比赛，感觉到我们在踢我们喜欢的足球。”