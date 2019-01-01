故意得牌错过次回合？拉莫斯发推澄清洗牌说

队长拉莫斯在皇马2比1击败阿贾克斯的比赛结束后承认自己故意得到黄牌，以此错过双方次回合比赛，但他随后又在社交媒体上澄清表示，他并不是有意这样做的，会在看台上为球队加油。

北京时间2月14日，今天凌晨结束的欧冠八分之一决赛首回合中，皇马客场挑战阿贾克斯2比1击败对手，在两回合淘汰赛中占据先机。

比赛进行到第88分钟时，皇马队长拉莫斯被裁判出示一张黄牌，他也因此无法错过次回合主场对阵阿贾克斯的比赛。

在比赛结束后，拉莫斯在混合区接受采访时表示：“是的，事实很明显，如果看到比赛结果我还说不是洗牌，那就是在说谎。当时是88分钟了，我想了想就决定这么做了，次回合我会在看台上为球队加油。”

他无疑是正面承认了自己“洗牌”的行为，这可能会让他面临欧足联追加禁赛的危险。随后拉莫斯在推特上进行了澄清。

他在推特上写道：“今天的比赛很激烈，很多的拼抢，很多时候都是在瞬间做出决定。今天的结果很棒，但是因为自己的一次犯规，不能参加次回合比赛了。”

“我希望明确表示，不能参加比赛是我是很难受的，我也没有洗牌，无论是之前在罗马的小组赛，还是在今天。我会在次回合坐在看台上支持球队晋级。”

上个赛季欧冠小组赛阶段，卡瓦哈尔也在倒数第二场比赛中有涉嫌主动得牌的行为。随后被欧足联确认为洗牌行为，随后做出停赛两场的处罚，他错过了与巴黎的首回合淘汰赛。

根据欧足联规定，如果发现球员故意洗牌，会直接禁赛2场。