故弄玄虚 索帅不确定拉什福德能否出战双红会

安菲尔德是周日重要比赛的舞台，客队不确定他们的明星前锋是否可以上场。

曼联主教练索尔斯克亚说他会给拉什福德尽可能多的时间来决定这位射手是否足够健康来面对周日英超联赛的劲敌利物浦。

红魔将前往安菲尔德面对领头羊，后者领先第二名曼城14分，他们的目标是结束利物浦38场联赛不败的纪录。

然而，说比做容易，周日的主队状态非常好，而人们仍然怀疑拉什福德是否能在双红会中足够健康。

这位22岁的球员在周三足总杯1-0战胜狼队的比赛中替补出场，但在上场16分钟后就因背部受伤退出了比赛，索尔斯克亚承认他仍然不知道他的明星前锋是否可以上场。

“我现在不能告诉你。”挪威人在周五上午的新闻发布会上说：“就像我几个星期前说哈里（马奎尔）的那样，我们当然会给他绝对的时间去找出答案。”

“今天我们将对他进行更多的检查和治疗。昨天当然只是一个恢复的日子，对他来说也是一个治疗的日子。”

“今天早上我没有看到他，但我不会屏息以待的。我可能认为他还没有准备好，但是让我们看看。还有48小时，比这还多，让我们看看。”

拉什福德的受伤对曼联来说是一个巨大的打击，这位英格兰前锋在10月1-1战平利物浦的比赛中打进一球，这也是利物浦本赛季迄今为止唯一一场失分的比赛。

马科斯·罗霍、斯科特·麦克托米奈和阿克塞尔·图安泽贝也将缺席这场比赛，而保罗·博格巴由于在一月初的脚踝手术也将缺席比赛。卢克·肖也是个疑问，而埃里克·拜利周二在一场闭门比赛中出场，他已经接近完全康复。