故弄玄虚 巴神向马赛球迷传递神秘信息

巴洛特利在与尼斯解约后在一月份加盟了马赛，他的短期合同将在今年夏天结束。

在与马赛的合同到期后，马里奥·巴洛特利向马赛进行了神秘的告别。

这位前意大利国脚前锋在与尼斯的合同被取消后，于今年1月以6个月的合约加盟马赛，在12场比赛中打入8球。

马赛曾希望本赛季能够重返欧冠赛场，上个赛季在欧联杯决赛中输给马德里竞技后，马赛错过了欧冠。

但马赛在本赛季未能获得欧冠资格赛的名额，落后于第三名里昂和第四名圣艾蒂安，最终以第五名的成绩完成联赛。

但巴洛特利似乎在Instagram上暗示，尽管球队实力不足，但他有可能留在维洛德罗姆球场。

“即使我们没有达到我们的目标，也要感谢这五个月里所有的人，”这位前锋写道：“我真的想感谢教练、员工、球员、主席和董事们。所有和马赛球迷一起工作的人，谢谢你们，希望很快就能见到你们，或者在未来的日子里祝你们好运。”

自2016年加盟尼斯以来，这位28岁的球员在法国重新开始了他的职业生涯。

在他的第一个赛季，他在28场比赛中打入17球，尼斯令人惊讶地成为冠军挑战者，在赛季的大部分时间里，他都在积分榜上领先，最后获得了第三名，并获得了欧冠资格赛资格。

在接下来的赛季里，他继续给球队留下深刻的印象，但是球队的运气并没有持续下去，他们在联赛中排名下滑，最终排名第八。

由于本赛季未能为俱乐部进球，他的合同于2019年1月被取消，他得以加盟马赛。

巴洛特利在为国际米兰和曼城效力期间，一直在努力达到人们对他的期望。

2010年，在穆里尼奥的带领下，他在梅阿查赢得了国内和欧洲的三冠王，为他转会到阿提哈德铺平了道路，他在那里赢得了2012年的英超冠军。

2013年，在与主帅罗伯托·曼奇尼闹翻后，他离开了俱乐部加盟AC米兰。