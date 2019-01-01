政治表态 土耳其球员集体做出争议敬礼庆祝
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在2020年欧洲杯资格赛中，土耳其球员以敬礼的方式庆祝与法国的平局，尽管他们在之前的比赛中已经面临类似庆祝活动的调查。
欧足联证实将对周五土耳其战胜阿尔巴尼亚的庆祝活动展开调查。
与此同时，土耳其军队在叙利亚北部与库尔德武装发生冲突，法国等多个国家对土耳其实施制裁，并谴责土耳其总统埃尔多安的行动。
埃弗顿前锋托松在对阵阿尔巴尼亚的比赛中攻入制胜一球，随后他在自己的Instagram官方账号上发布了一张敬礼庆祝的照片，并写道：“为了我们的国家，特别是为了那些冒着生命危险为我们的国家而战的人。”
欧足联不允许球员做出政治姿态，并要展开调查，但土耳其球员似乎无视欧足联的警告，在巴黎1-1战平法国后也做出了同样的举动。
土耳其国家队的官方推特账号也展示了球员们敬礼的照片，并在一篇展示他们在H组排名榜首的帖子使用了这张照片。
几名法国政界人士呼吁取消比赛，法兰西大球场加强了安保，同时有报道称，人群中有人在一面亲库尔德的旗帜前发生了争吵。
周一早些时候，德乙球队圣保利解雇了土耳其球员岑克·沙欣，此前他在Instagram上表达了对土耳其在叙利亚军事行动的支持。
周六，在斯图加特举行的世界体操锦标赛上，土耳其金牌选手易卜拉欣·科拉克也做出了这个手势。
周一的比赛结果让法国队在H组排名第二，在八场比赛后，与领头羊土耳其积分相同。
与此同时，土耳其主教练居内斯补充说:“得到一分对我们来说已经很好了。我祝贺我的队员们。作为榜首球队回到土耳其非常好。我们和一个非常强大的对手比赛。他们比我们优秀，他们有很多机会，但我们付出了很多努力。”