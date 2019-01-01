政治表态 土耳其球员集体做出争议敬礼庆祝

土耳其球员决定做出一个有争议的手势来庆祝周一在巴黎与法国的平局。

在2020年欧洲杯资格赛中，土耳其球员以敬礼的方式庆祝与法国的平局，尽管他们在之前的比赛中已经面临类似庆祝活动的调查。

欧足联证实将对周五土耳其战胜阿尔巴尼亚的庆祝活动展开调查。

与此同时，土耳其军队在叙利亚北部与库尔德武装发生冲突，法国等多个国家对土耳其实施制裁，并谴责土耳其总统埃尔多安的行动。

埃弗顿前锋托松在对阵阿尔巴尼亚的比赛中攻入制胜一球，随后他在自己的Instagram官方账号上发布了一张敬礼庆祝的照片，并写道：“为了我们的国家，特别是为了那些冒着生命危险为我们的国家而战的人。”

欧足联不允许球员做出政治姿态，并要展开调查，但土耳其球员似乎无视欧足联的警告，在巴黎1-1战平法国后也做出了同样的举动。

土耳其国家队的官方推特账号也展示了球员们敬礼的照片，并在一篇展示他们在H组排名榜首的帖子使用了这张照片。

几名法国政界人士呼吁取消比赛，法兰西大球场加强了安保，同时有报道称，人群中有人在一面亲库尔德的旗帜前发生了争吵。

周一早些时候，德乙球队圣保利解雇了土耳其球员岑克·沙欣，此前他在Instagram上表达了对土耳其在叙利亚军事行动的支持。

周六，在斯图加特举行的世界体操锦标赛上，土耳其金牌选手易卜拉欣·科拉克也做出了这个手势。

周一的比赛结果让法国队在H组排名第二，在八场比赛后，与领头羊土耳其积分相同。

与此同时，土耳其主教练居内斯补充说:“得到一分对我们来说已经很好了。我祝贺我的队员们。作为榜首球队回到土耳其非常好。我们和一个非常强大的对手比赛。他们比我们优秀，他们有很多机会，但我们付出了很多努力。”