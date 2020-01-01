政治局势紧张 曼联取消赛季中期中东训练营

由于最近的政治紧张局势，红魔已经决定不去中东，而是将在2月留在欧洲。

曼联主教练索尔斯克亚证实，由于担心安全问题，俱乐部已经取消了在中东举行赛季中期训练营的计划。

该地区温暖的天气通常被认为是足球运动员恢复活力和远离欧洲寒冬的理想气候。

然而，最近伊朗和美国之间的政治局势让红魔排除了前往中东的可能性。

虽然俱乐部不会禁止球员前往迪拜，这是一个很受球员欢迎的地方，但他们已经决定不把整个球队带到这个地区，索尔斯克亚承认目前的情况已经远远超出了球场上的事情。

索尔斯克亚对记者说：“是的，如果说有什么让我担心的话，那就是球场以外的事情。”

“还有其他事情比足球更让我担心。我们正在关注中东，但这肯定不会发生。我将给球员们放几天假。我不知道他们会分散在哪里，但我们会留在欧洲。”

“这个赛季中期的休息对每个人都很重要，在那之前我们还有五到六场比赛。“我们会坚持下去，坚持到最后，取得我们希望的成绩。补充一些维生素D，为最后三个月做准备。”

曼联对中东并不陌生，他们曾在2018年和2019年在迪拜的Nad Al Sheba体育场拉练。红魔在过去十年中也去了三次卡塔尔。

索尔斯克亚的球员在赛季中期休息前还有5场比赛要打，目前红魔在英超联赛中排名第五。