放飞天赋 索尔斯克亚将让马夏尔和拉什福德自由奔跑

拉什福德和马夏尔有着相似的踢球风格，他们的主教练计划充分利用他们的多样性。

索尔斯克亚已经告诉马夏尔和拉什福德准备在下赛季在曼联轮转位置。

作为红魔季前赛的一部分，这对前锋搭档在周三4-0战胜利兹联的友谊赛中都获得了进球。

主教练索尔斯克亚在澳大利亚的两场比赛中都将这两名球员安排在他的进攻三叉戟核心位置，但是他说他已经准备好在接下来的比赛中在更广泛的位置上使用这两名球员。

“有了马库斯，他可以在锋线踢球。”索尔斯克亚说：“有时他喜欢向左漂移，就像安东尼一样，他们两个都能在9号和11号位置踢球球，也能在一起作为一对9号和10号，有时也能在右路。”

“对我来说，有前锋轮换说，‘他在右边，我在左边’，或者，‘他在中间，我在边路’，这感觉很棒。我不认为我们能把他们固定在一个位置上，因为他们是能看到空间的优秀球员。”

拉什福德坚持认为曼联希望在下个月英超联赛回归时就开始行动。在经历了令人失望的2018-19赛季之后，曼联最终未能进入英超前四。

这位英格兰前锋告诉曼联电视台:“作为一支球队，每个人都很健康。我们想在赛季初达到巅峰状态。”

曼联在国际冠军杯的季前准备工作还在继续，本周末他们将前往亚洲，然后返回英格兰。