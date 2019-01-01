放长线钓大鱼 拜仁不指望一月就得到萨内

哈桑·萨利哈米季奇不认为这位曼城球星会在冬季到来，尽管他说“所有的选择”都是开放的。

拜仁慕尼黑体育主管萨利哈米季奇表示，拜仁不太可能在一月份签下曼城边锋勒罗伊·萨内。

在之前的转会窗口中，德甲冠军曾希望把萨内带到安联球场，但严重的膝伤阻止了交易。

据够力足球消息，萨内在阿提哈德球场的未来越来越渺茫，他离开的可能性越来越大，如果不是明年1月，就是明年夏天。

据《体育图片报》本周报道，萨内将会在一月转会拜仁，尽管他在春天之前不太可能完全康复。

不过，萨利哈米季奇认为下个月市场不大可能有太大波动。

“谈论其他俱乐部的球员是不好的。”他在周六拜仁与沃尔夫斯堡的比赛前告诉天空电视台：“我们会在转会市场上为我们保留所有的选择，但是我不认为会发生什么。”

德国队主教练勒夫已经表示，这名边锋很有可能回到德甲，并表示让他回到自己的祖国将是一件很有吸引力的事情。

他说：“他有很多特殊的技巧和独特的打法。他将会是德甲的一个亮点。德甲需要注意了——联赛的国际排名看起来不是很好，因为最近几年联赛有点落后。萨内可以保持德甲的吸引力。”

在本周的讲话中，拜仁临时主教练汉西·弗里克表示，谈论萨内“不是问题”，他承诺将集中精力在2019年取得积极的结果上。

他说：“这是一名与曼城有合同在身的球员，这就是为什么现在对我来说不是问题。”