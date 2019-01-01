放走拉姆塞 四千万预算 希曼不解枪手转会策略

前枪手门将大卫·希曼对于俱乐部为什么允许顶级球员离开而没有资金来增加球员感到困惑。

阿森纳的转会政策让大卫·希曼感到“愤怒”,这位枪手传奇球员质疑为什么拉姆塞被允许离开,而俱乐部只提供4400万英镑（ 5700万美元)给到了转会市场的使用。

威尔士中场拉姆塞将在夏天以自由球员的身份离开酋长球场。

意甲冠军尤文图斯已经与拉姆塞签订了一份利润丰厚的预先协议，一旦他在北伦敦的合同到期，意甲俱乐部将与他正式签约。

希曼正很难理解球队怎么会允许一个处于巅峰状态的28岁的球员的离开，特别是在阿森纳几乎不怎么支持主教练埃梅里从转会市场重新引进合适的替代者的情况下。

这位前枪手门将告诉记者：“我仍然对将要失去拉姆齐感到愤怒。

“更加令人沮丧的事实是他们告知埃梅里他们在夏天只能提供4400万英镑用在转会市场的引援工作。”

“好吧，这就是你为了得到像拉姆塞这样的人所要付出的代价。不管怎样，你可能要付出更多。”

“这让我很沮丧，我相信球迷们听到这样的消息，然后看到有实力的球员再次离开俱乐部，会更加沮丧。”

看到拉姆齐成为球队最近一个在接近合同到期期间离开的球员后，如同之前的桑切斯、张伯伦和杰克·威尔希尔一样，希曼补充说：“这是更令人沮丧的又一个事实的,这就是为什么他能在尤文图斯拿到那么多钱的原因。”

“我不明白，我不知道这名前锋的想法是什么。”

“事实是埃莫里只有一个转会窗口，但却被告知只能以租借的方式引援。”

“现在我们正在期待赛季末的他的第二个转会窗口,但俱乐部却说预算只有4000-4400万英镑，太令人沮丧了。”

埃梅里在去年夏天从温格手中接手的球队后只是做了一些小小的调整，而巴塞罗那中场丹尼斯·苏亚雷斯则是唯一一个在1月份租借来到阿森纳的球员。