放手是我给你最后的爱 蓝军功勋离队进入倒计时

萨里表示他已经准备让加里·卡希尔离开球队，传言称阿森纳将会在明年一月引进这位蓝军队长。

由于在联赛中出场机会寥寥，欧联杯成了加里·卡希尔为数不多能够获得出场时间的赛事，但在昨晚2比2战平维迪奥顿的比赛中他的首发位置被18岁的阿姆帕杜夺去。据《每日镜报》报道，由于在中卫位置上折损了霍尔丁，阿森纳成为了卡希尔的潜在下家。

他们同样称萨里已经告诉这位前英格兰国脚他可以在下个月就离队，如果这符合他的意愿的话。

萨里说：“我非常尊重卡希尔，因为他为球队赢得了一切，但我不得不做好我的工作。”

“每一场比赛我都必须作出选择。对我来说他不能被晾在板凳上。”

“也许他在禁区里是最好的，但我们的后卫每场比赛也许要有100或者110次触球，所以我需要具备脚下技术的后卫。这不是我的决定，这得他本人和俱乐部做主。”

“他正处于合同年，他必须决定是在这里还是在别的俱乐部取得一份新合约。”

这个冬天有点冷，但卡希尔比其他人都清楚被雪藏的滋味，在萨里到来之后，他仅在英超联赛中为蓝军替补出场过一次。

在32岁的年纪，随着卡希尔的合同期满在即和出场希望越发渺茫，蓝军有充足的理由在一月份套现一笔小钱，这样也许对双方都好。

切尔西唯一的顾虑可能是卡希尔会提升竞争对手阿森纳的防守，但生意场就是这么残酷，毕竟双方在今年就进行过吉鲁的交易了。