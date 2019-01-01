放心谈续约 马图伊迪：我在尤文很快乐 我想留下

法国国脚已经让他的经纪人负责续约谈判，他“不担心”自己在意甲俱乐部的未来。

马图伊迪宣称自己在尤文图斯“非常开心”，并证实与意大利冠军球队的新合同谈判正在进行中。

法国国脚上赛季在尤文的各项赛事中出场42次，现在已经进入了他现有合同的最后12个月。

自2017年从巴黎圣日耳曼加盟都灵巨人队以来，马图伊迪一直是球队的关键球员，球队希望能用一份新合同把他留下。

尽管被国际足联禁止经纪人作业三个月，但其经纪人米诺·拉奥拉仍将负责与尤文图斯的谈判。马图伊迪表示，他愿意在下个赛季结束后继续留在尤文图斯。

“我在尤文真的很开心。我们永远不知道足球会发生什么，但与此同时，我很高兴——我的家人也一样。”

“关于我的合同，我已经让我的经纪人来处理。到目前为止，他一直做得很好。我并不担心。”

“我和拉伊奥拉谈过了，一切都很顺利。至于其余的事，到时候他会再进行下去的。他的临时停牌并不妨碍我们一起交谈。我们会找到最好的解决方案。”

马图伊迪刚刚结束了尤文图斯的平淡无奇的一个赛季的征战，意甲豪门保住了联赛冠军，但在意大利杯和冠军联赛中却远远落后。

但是，这位32岁的球员渴望从2018-19赛季的表现中看到积极的一面。

“这是一个非常积极的赛季，即使我们想在冠军联赛中走得更远，”他说。“对我来说，一切都很不错。”

“我几乎每场比赛都上场了。我没有大的伤病，所以我对这个赛季很满意。显然，这个赛季有起起落落，但总的来说，这是一个不错的赛季。”

法国队目前以两场比赛的胜利位居欧洲预选赛小组第一。在周六与土耳其的比赛后，他们将在周二前往安道尔进行比赛。