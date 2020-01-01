放弃库利巴利等人实属无奈 迪亚斯能否解决曼城后防问题？

由于种种原因，瓜迪奥拉的球队不得不放弃引进库利巴利、希门尼斯以及孔德，不过，迪亚斯真的是曼城后防问题的解决方案吗？

大约18个月前，文森特·孔帕尼在曼城的告别战中为蓝月亮球迷打入了职业生涯中最伟大的一粒进球。

在这场史诗般的英超冠军争夺战中，曼城需要战胜莱斯特城才能维持对利物浦的微弱优势，但在比赛还剩15分钟时，双方均未能成功破门，而后，这位球队队长在球门25码外的一记远射打破了僵局。

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尽管他离开曼城的消息在周末对阵布莱顿正式夺冠之后才被正式宣布，但他依旧在战胜莱斯特城之后含泪离场，因为他知道这将是他在伊蒂哈德球场的最后一个神奇时刻。

尽管在孔帕尼在一片热烈掌声中告别曼城，但这支英超新贵却必须为这位俱乐部有史以来最伟大的后卫找到一位合格的继任者。

考虑到比利时人在曼城的最后几个赛季一直饱受肌肉损伤的困扰，俱乐部需要一名可靠、强壮、有统治力的中后卫来稳固后防线，成为拉波尔特的搭档。

值得注意的是，尽管距离孔帕尼的离开已一年半，瓜迪奥拉依旧在苦苦寻找比利时传奇的替代者。

这种情况本应在去年夏天就得到解决了，当时哈里·马奎尔曾一度成为他们后防的头号引援目标。

不过在很长一段时间以来，曼城一直不愿为这位英格兰国脚支付一笔高额转会费，这家财大气粗的新晋豪门在试图改变人们对他们“挥霍无度”的印象。

于是在他们放弃签下桑切斯与弗雷德的交易后，他们又拒绝为这位前莱斯特城后卫支付创世界纪录的转会费，这让马奎尔最终以8000万欧元的级别加盟了他们的同城死敌曼联。

虽然从财务角度来看，选择放弃这位价格过高的英格兰国脚是明智的，但这个决定让他们没有时间签下另一位替代者，于是让自己在球场上付出了相当沉重的代价。

约翰·斯通和尼古拉斯·奥塔门迪很难保持稳定，中场老将费尔南迪尼奥不得不后撤充当后防线的紧急替补，而青训球员埃里克·加西亚则成为了主力阵容中的常客。

不过这样做法的最终结果是曼城被剥夺了后防的稳定性，钢铁防线的失误表得司空见惯，以至于瓜迪奥拉的球队不得不将2019-20赛季的联赛冠军拱手让给了利物浦。

当然，曼城原本还有机会在一月份签下一位新人，不过由于冬季转会市场通常缺乏真正有实力和价值的球员，蓝月亮最终选择了放弃。

然而，在夏季转会窗口即将关闭之际，曼城依旧还没有解决这一最棘手的问题，这是没有任何道理可言的。

进入2020-21赛季的两周后，一位新的中后卫仍然没有成为阿提哈德球场的一员。

瓜迪奥拉与曼城的执教合同已经进入了最后一年，西班牙教头不想浪费太多时间来培养和提高球员的比赛能力，他想要的是一个即战力，而不是什么未来之星。

那不勒斯后卫库利巴利一度是曼城的头号目标，但是塞内加尔国脚的交易价格高昂，而蓝月亮与意大利劲旅那不勒斯之间的关系又很紧张，最终并没有诚行。

曼城对失去前帕特诺佩中场若日尼奥感到不满，这位出身于巴西的意大利国脚在2018年夏天加盟了切尔西，之前他看起来几乎可以百分百肯定加盟曼城。

蓝月亮高层认为这名球员是迫于那不勒斯主席的压力才追随萨里前往了斯坦福桥，他们私下里认为这名球员表现出了“前所未有的缺乏职业精神”。

因此，曼城与那不勒斯关于库利巴利的谈判一直没有取得足够的进展，而鉴于那不勒斯主席德劳伦蒂斯近期公开质疑，这场谈判是否真的能在“这样的条件下”顺利进行，因此出现交易陷入僵局的状况也就不足为奇了。

曼城愿意打破他们对球员年龄和新签约潜力的常规限制，以高价签下这名29岁的球员，因为瓜迪奥拉想要引进一位能够直接进入球队首发的球员。

面对这种情况，再加上那不勒斯主席德劳伦蒂斯歇斯底里的要价，意甲俱乐部在这场谈判中占据了极具侵略性的位置，这最终让交易化为了泡影。

因此，曼城现在开始寻找其他目标，马德里竞技的希门尼斯，塞维利亚的孔德和本菲卡的迪亚斯都在他们的候选名单上。

25岁的希门尼斯是这三人中最有经验的，也是价格最昂贵的。尽管马竞主席恩里克·塞雷佐声称，自己已经拒绝了曼城7800万英镑的报价，不过俱乐部消息人士坚称，他们无意花费如此之多的转会费。

至于孔德，塞维利亚体育主管蒙基表示，他们已经拒绝外界对这位后防大将的报价，有消息称这位21岁法国后卫的转会价格在8000万欧元到9000万欧元之间。

周五，曼城开始与本菲卡就葡萄牙国脚鲁本·迪亚斯的签约进行谈判，而奥塔门迪则成为了交易的筹码之一。

本菲卡在未能获得欧冠资格的情况下需要出售一些重要球员以筹集资金，而奥塔门迪被认为是阿提哈德的冗杂球员，因此，双方可以说是一拍即合。

不过鲁本·迪亚斯的实力并没有被完全证明，他在葡超与欧战中的表现并非顶级，引进他的唯一问题就是是否能完全解除曼城的后防危机。