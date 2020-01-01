攻下伦敦碗 利物浦完成单赛季通杀英超19队壮举

利物浦2-0战胜西汉姆后，历史上首次在一个顶级联赛赛季中击败了所有其他球队。

默罕默德·萨拉赫和张伯伦的进球帮助利物浦客场以2-0战胜西汉姆，以19分的优势领先英超榜首。

红军本赛季完成了对英超其他所有球队通杀的纪录——尽管尤尔根·克洛普的球队在周三的伦敦球场上并没有达到他们的最佳状态。

虽然他们掌握了控球，并在很长一段时间内让主队感到沮丧，但红军仍然在上下半场给了曼努埃尔·兰奇尼很多机会。

然而，利物浦还是最终获胜，第35分钟萨拉赫主罚点球破门，利物浦取得了领先。随后，张伯伦在与法比安斯基一对一对话中攻入一球，让西汉姆希望在下半场拿分的希望化为泡影。

利物浦继续朝着英超时代的首个联赛冠军迈进，而西汉姆的失利使得他们靠近降级区，他们的净胜球仅比排在第18位的伯恩茅斯稍微多一点。

大卫·莫耶斯有一项重要的工作要做，那就是确保西汉姆留在英超。

利物浦已经有41场英超联赛不败（36胜5平），这是英格兰顶级联赛历史上第三长的不败纪录，仅次于阿森纳（49场）和诺丁汉森林（42场）。

利物浦本赛季在英超联赛中仅仅24场比赛后就拿下了70分，是英超联赛中最快达到这个积分的球队。

尤尔根·克洛普在所有比赛中（150胜58平39负）取得了他作为利物浦主帅的第150场胜利。

周六，利物浦将做客南安普顿，而西汉姆将在主场迎战布莱顿。