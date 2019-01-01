改穿10号球衣！王霜法国杯助巴黎女足8比0狂胜

在刚刚结束的法国杯中，巴黎圣日耳曼女足8比0大胜对手，值得一提的是，中国姑娘王霜在比赛中发挥出色，并暂时穿上了象征着球队核心的10号球衣。

北京时间1月6日晚21:30，2018-19赛季女足法国杯1/16决赛在巴黎圣日耳曼女足和雷恩女足间展开，最终实力强劲的巴黎圣日耳曼女足在主场8比0狂胜对手，在在卫冕法国杯的道路上迈出了坚实一步。

巴黎圣日耳曼女足目前在法甲女足积分榜上排名第二，而对手雷恩女足则仅位列二级联赛中倒数第1，联赛前12轮一场未胜，双方实力差距十分明显。

在这种情况下，刚刚结束假期归队的王霜在本场比赛中只首发出场了63分钟，但颇为遗憾的是，没能收获一粒进球。尽管如此，这位中国姑娘的发挥依旧可圈可点，无论是中路的传球、调度还是主罚的角球、任意球，都难免让人想死昔日让敌人闻风丧胆的伊涅斯塔，大师风范尽显。

值得注意的是，此前身披大巴黎女足28号球衣的王霜在本场比赛成为了象征着球队核心的10号战袍的主人。

作为法国国内最悠久的杯赛之一，法国杯一直保留着一项鲜为人知的传统，那就是只能有18人进入大名单，同时要求球员号码必须是1-18号，这也是王霜能够在赛季中段更改球衣号码的根本原因。

自加盟巴黎圣日耳曼女足以来，王霜总共代表球队在各项赛事中出场了15次，斩获5球7助攻，还在不久前入选了法国媒体评选的法甲女足半程最佳阵容。

尽管这只是一次临时性的更换球衣号码，但能够得到10号也说明了球队上下对王霜能力的认可。也许在下赛季，这位爱吃爱笑爱美的武汉妹子，就能够成为真正的10战袍新主人。