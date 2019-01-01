改弦更张 巴萨有意用劳塔罗接班苏亚雷斯

这位巴萨高层承认，俱乐部可能会把目标锁定在国米状态正佳的前锋身上。

埃里克·阿比达尔已经证实巴塞罗那有兴趣签下国际米兰前锋劳塔罗·马丁内斯作为路易斯·苏亚雷斯的可能替代者。

苏亚雷斯目前在诺坎普的合同已经接近最后18个月了，32岁的他不太可能有机会继续留在这里。

有消息称乌拉圭国脚可能在明年离开巴萨，今夏签下的安托万·格里兹曼将在巴尔韦德的阵容中争取中锋位置。

当转会市场重新开放时，巴萨希望进一步加强他们的攻击力，重点是瞄准欧洲最好的年轻天才。劳塔罗本赛季在国米成为意甲最致命的终结者之一后，现在就属于这一类球员。

阿根廷人在12场联赛中打进5球，并在4场欧冠比赛中再进3球，与卢卡库组成了强大的锋线搭档。

劳塔罗被认为是苏亚雷斯在诺坎普的潜在接班人，阿比达尔现在已经正式表达了巴萨对这名22岁球员的兴趣。

“他是一个全面的球员，我认为他表现的很好，”巴塞罗那的体育总监告诉《世界体育报》：“他是一名我们了解的球员，其他球员也很有实力。我了解巴萨，我知道适应是什么样的，但我不太关注每个周末都上场的球员，我关注的是其他人。”

阿比达尔也谈到了苏亚雷斯在巴塞罗那的未来，他强调这名经验丰富的前锋已经意识到俱乐部有意引进另一名“进攻球员”。

他补充道:“我对球员们是公开透明的，路易斯可以告诉你，因为去年我已经告诉过他，我们会这样做，我们会寻找一名进攻球员，我不是说他不接受，他接受是因为他想为球队争取最好的。”

“今天我可以告诉你，没有优先级，不管球场的位置如何，计划总是会做的，唯一的改变将是决定。这可能是第一笔签约或第二笔签约，这取决于是否有伤病、离队、道德等因素。”