收获猛将 索帅：B费是斯科尔斯和贝隆的结合体

在对阵沃特福德的比赛中，葡萄牙人表现出色，教练对他的表现很满意。

布鲁诺·费尔南德斯被索尔斯克亚形容为保罗·斯科尔斯和胡安·塞巴斯蒂安·贝隆的结合体，他在曼联主场3-0战胜沃特福德的比赛中起到了鼓舞作用。

葡萄牙人在中场的表现，使得曼联主帅索尔斯克亚将他的新援比作两个出色的中场。

费尔南德斯在点球点首开纪录，同时也为梅森·格林伍德的第三粒进球添上一记助攻，这让曼联锁定胜局。

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这名25岁的球员自从上个月加盟曼联以来，给人留下了深刻的印象，他的加盟似乎让曼联在转会市场上做出了明智的决定。

“他的到来给了每个人很大的鼓舞——不仅仅是球队，还有球迷。”索尔斯克亚在赛后告诉记者。

“从一开始，他就像我们球队里的大人物。他很自信，就像斯科尔斯和贝隆的结合体。”

在接受BBC采访时，曼联主帅进一步赞扬了费尔南德斯，并称赞了少年格林伍德的进球能力。

“布鲁诺·费尔南德斯比他看上去要跑得快。”他说：“他的加盟让我很兴奋。他的到来给每个人都打了一针强心剂，他想指挥一场比赛。现在重要的比赛陆续有来。”

“在足球中最重要的是进球，而梅森·格林伍德就是这么做的。”

这也是他们连续第三场联赛零失球，在最近所有比赛的6场比赛中，他们有5场没有失球，这也让索尔斯克亚很高兴。

“这是一场非常精彩的胜利，两场精彩的胜利，两场零失球，可以庆祝一些进球，现在我们想要继续踢下去。”索尔斯克亚补充道。

“我认为在上半场我们一开始就给了他们一些很好的机会，渐渐地我们创造了越来越多的机会。”