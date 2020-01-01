收获曼联生涯处子球 伊哈洛感慨梦想成真

这位尼日利亚前锋在与布鲁日的比赛中进球，赛后他无法掩饰自己的喜悦。

曼联前锋奥迪昂·伊哈洛将他为俱乐部打进的第一个球描述为“梦想成真”，并把这个进球献给了他已故的姐姐。

曼联在冬季转会市场从上海申花租借了30岁的伊加洛，但他在老特拉福德的首次首发给人留下了深刻的印象。

当被问及赛后他对自己从小就喜欢的俱乐部的感受时，伊哈洛回答说：“这是一个美妙的时刻，我从第一次登场就一直在等待。

其他球队

“我现在有了这个进球，它开始了我在这里的进球生涯，在我从小就支持的球队。”

“我的梦想实现了，为此我感谢上帝。”

伊哈洛把他上半场的进球献给了他已故的姐姐玛丽·阿托利，她在去年12月突然去世。

他说：“我保证，我打进的每一个球都会献给她（他已故的姐姐）。所以她在那里看着我在曼联干得好。”

这位尼日利亚国脚补充说他很快就适应了老特拉福德的新环境。

“在更衣室里，我们在一起很开心，更容易融入球队。”

“我们信心十足，在比赛之前我们就说过主场比赛，球迷们支持我们，”伊哈洛继续说道：“我们必须从第一分钟就全力以赴，努力进入下一轮比赛，我们做到了。”

“第一个进球打开了所有的局面，红牌让他们很困难，再加上我们在主场的攻势。从一开始，我们就一直努力到最后一刻。”