收到教练鼓励短信 钟塔西坦言与红魔续约在即

这位荷兰球星在老特拉福德备受看好，他透露正在与红魔讨论一份新的合同。

钟塔西表示，他的长期未来将会是在曼联，一份新合同正在老特拉福德里被讨论。

这位19岁的边锋受到红魔的高度重视，长期以来一直被认为将会是红魔一线队的明星球员。

到目前为止，他只在一线队出场四次，索尔斯克亚从穆里尼奥手中接过帅位后，将他纳入了自己的建队计划。

这名年轻球员有可能在2019-20赛季租借离开曼联，以争取更多的上场时间。

据说，在他的祖国荷兰，埃因霍温和费耶诺德都表现出了对他的兴趣。

虽然没有达成任何协议，但钟现在透露，他希望与曼联敲定新的条款。

他说:“我们当然在谈论，但现在谈论这些还为时过早。”

“这个赛季还很长，我们将拭目以待。

“接下来会有很多比赛，我会专注于此。”

钟相信，在2019- 2020赛季，他将在曼联获得越来越多的机会。

索尔斯克亚已经表现出了对年轻球员和青训球员的信心。

更多有经验的球星在夏天离开了老特拉福德，特别是在球场的前锋线上，钟相信这一局面将对他有利。

谈到主教练给他的信息，这位荷兰U21国脚说:“奥莱告诉我要继续努力，会有属于我的机会。”

“听到他这么说真的很高兴。有几个球员离开了，而我的出场顺位正在上升。”

“回到荷兰总是很好，但最终我必须去做对自己最好的。”

“这就是我决定留下来的原因。”

曼联在本赛季的前四场比赛中只拿到了5分，在国际比赛日结束后的9月14日，他们将在主场对阵莱斯特的，重返联赛。