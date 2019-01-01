支离破碎加图索：即使受伤也仍感到骄傲

意甲收官，红黑军团只能以第五名的成绩参加下赛季的欧联，这让加图索始终不稳的帅位变得更加前途难料。

尽管3-2战胜了斯帕尔，但这并不足以帮助米兰越过国米或者亚特兰大获得欧冠的入场券，他们只能以1分之差屈居第五，获得一个下赛季的欧联席位。

加图索在圣西罗的未来持续阴云密布，自2017年上任以来，他一直没能等到球队的反弹。

加图索告诉DAZN：“我要向球队表示感谢。我们得到了68个积分，这让我非常骄傲，即使受伤，即使我们没能获得欧冠资格。主帅的工作必然会由俱乐部和专家进行评估。我会与俱乐部会面，我们将进行讨论。我会听取他们对我工作的看法。”

“我们这个赛季犯了错，从现在开始，我们要尽可能少的犯错。但我相信今年仍然是积极的一年。”

“我们最大的遗憾就是在过去的三四个月内，我们没能保持稳定。我们经历了太多糟糕的时期。”

“我听到人们说我们的球员已经进步了，我不同意这个观点。大多数球员的发挥都在能力之下，但我们仍然是有一支有实力有潜力的球队。”

“我觉得因为我参与了这家俱乐部的很多过往，我的压力比我应该感到的更大。我在过去18个月都没怎么睡好觉，精神上我已经支离破碎了，这是我必须考虑的。”

同时，米兰首席执行官加齐迪斯在赛后的声明中说道：“除了今晚的胜利，我们对于没能获得欧冠资格感到失望。”

“球队一直奋战到了最后，我想感谢所有人，感谢他们在本赛季所付出的努力，他们克服了伤病和一路上的各种挫折与困难。”

“我们以一个2012-13赛季以来的最高积分结束了这个赛季，我们现在期待着连续第三年征战欧联，我有信心这支球队可以继续成长，取得成功。”

“对于所有球队在整个赛季给予我们的莫大的支持，我印象非常深刻。他们一直那么积极，哪怕在我们最黑暗的时刻，每一次都激励着我们。我想向他们所有人表示感谢。”

“我们将在接下来的几天里分析过去的整个赛季，并为俱乐部的下一步发展做出决定。”