支持队友 马蒂奇：拉什福德会成为最佳前锋之一

根据他在红魔的队友所说，这位英格兰国脚离发挥他的潜力还有很长的路要走。

曼联球员内马尼亚·马蒂奇说，马库斯·拉什福德可以做“更多，更多”，他仍然有足够的空间成长为一名更好的球员。

马蒂奇认为拉什福德仍然可以成为一个更好的球员，只要他有时间去发展。

“马库斯有很大的潜力。”他告诉Omnisport：“他在场外也是一个优秀的人，但我认为他还没有发挥出他所有的能力。他需要更加成熟，我可以说，每一年，每一个月，他都在变得越来越好。”

“我认为在未来，在未来的两三年里，他将展示他真正的成就，因为在我看来，他可以做得更多。但他还年轻。我们不能指望他踢40场同样水平的比赛，因为他还年轻，还在学习，他还在发展他的身体，他的心态。”

“毫无疑问，他可以成为世界上最好的前锋之一。”

考虑到俱乐部可以支配的资金数量，马蒂奇认为英格兰顶级联赛的竞争环境已经基本持平。

“我认为英超联赛每年都在进步。”他说：“前六名的球队总是前六名，他们踢得总是很好。他们总是有最好的球员，但是在过去10年的英超联赛中，我认为小俱乐部有了很大的进步。”

“他们已经开始加大投资。即使是那些为了保级而战的俱乐部，他们也可以用三四千万买下球员。我认为英超联赛的标准更高，这就是为什么现在强队很难赢球的原因。我认为这对足球有好处，对英超联赛也有好处，我认为未来顶级球队的日子会更难过。”

作为电视评论员，前曼联球星们总是迅速地批评现在的球队，马蒂奇认为，当球队把注意力集中在年轻球员身上时，有些事情是不公平的。

他说：“我认为，如果他们上电视，他们的工作就是要说点什么。也许有时候他们说的是实话；有时他们会批评年轻球员，在我看来，这并不好，尤其是如果你是一名前曼联球员，你批评球员，你知道你已经在那里10年、15年、20年了。”

“如果可以，你必须帮助球员。但他们可能会赚钱在那里工作，他们不得不说些什么。说实话，当我看到一些片段或其他东西时，我不会看太多，但是我知道我的工作是什么，对我来说，最重要的意见是我的教练，我的俱乐部。如果他们对我的工作满意，那就对了。”

马蒂奇已经看到他的前切尔西队友弗兰克·兰帕德在担任切尔西主教练的第一个赛季中表现得令人鼓舞，而这位塞尔维亚国脚也很高兴看到他能充分发挥自己的作用。

“我很高兴，因为我看到了兰帕德，看到了切赫回到了俱乐部，我认为这对切尔西很重要，因为他们知道切尔西是什么，他们有足球方面的经验，我很高兴他们在那里。”

“我相信他们可以帮助球队，如果你说到弗兰克，我和他一起踢球，他很出色，一个优秀的人，他是一个了不起的球员，你知道，我相信他会提高切尔西，他会做得很好。”我祝他一切顺利。”