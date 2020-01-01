撤德赫亚上罗梅罗 震动表现不佳的曼联球员

周六与诺维奇的比赛是一个绝佳的机会，主帅可以借此机会向全队传达这样一个信息：糟糕的状态不会不受惩罚。

德赫亚目前的状态让人质疑他在曼联的长期未来。

直到最近，这位西班牙国脚甚至还有离开为老特拉福德的可能。他没能在穆里尼奥任期结束时签下一份新合同，并让索尔斯克亚和伍德沃德继续为他的长期效力而继续努力。

最终在9月份签署的这份合同结束了外界对他近期计划的猜测，但目前仍不清楚的是，他是真的想留下来，还是因为在其他地方缺乏选择而被迫留下。

复兴的库尔图瓦在皇家马德里终于令人信服，纳瓦斯在巴黎圣日耳曼表现出色，什切斯尼在尤文图斯取代了布冯并做得很好，拜仁慕尼黑已经安排亚历山大·努贝尔接替曼努埃尔·诺伊尔，而巴塞罗那则以特尔施特根为傲。

德赫亚可能会在接下来的几个赛季里呆在曼联，他在俱乐部和曼市都很舒服，但他不是傻瓜。他的巅峰时期可能还剩下5年，在这段时间内曼联能否挑战冠军并没有定论。

在过去，德赫亚是曼联少有的光明希望。他的弹性意味着即使斯马林和琼斯在他前面也不一定是一场灾难。然而现在，事情已经改变了。

在对阵曼城的比赛中，德赫亚并不是曼联最差的球员，但德布劳内的射门被挡在了安德里亚斯·佩雷拉行进的路线上——佩雷拉除了将球打进之外什么也做不了——这令人担忧。

批评德赫亚似乎有些苛刻，但多年来，他一直近乎完美。这已不再是事实。几周前在沃特福德，一个灾难性的失误导致了一场0-2的失利。

对阵阿森纳(两次)，曼城(又一次)，切尔西，水晶宫和埃弗顿的比赛里也都有失误。曼联的后防应该在万比萨卡和马奎尔的帮助下变得更有弹性，但是他们仍然受到不确定性的困扰，德赫亚也没有不受影响。有时，他是一个促成因素。

德赫亚初到英国时很挣扎，显然很脆弱。他承受着明显的身体上的挑战，成为定位球的目标。然而，他没有被吓倒，而是变得坚强起来。现在是他再次提高的时候了。

29岁的德赫亚必须学会成为一名领导者。而不是以身作则——在他最好的时候，他已经做到了。现在他必须调整后防线的位置。

卢克·肖不可靠，维克多·林德洛夫一看到高球就躲了起来，只有万比萨卡是一个顶级的后卫。如果索尔斯克亚和他的教练们不能在场外提高防守，那么他们必须更好地组织防守。迄今为止，德赫亚在这方面太过安静和不温不火。

除了简单地指指点点和大喊大叫之外，他还有更多的事情要做。德赫亚是一个世界级的门将，也许是这个国家有史以来最伟大的门将，但现在他的比赛应该更精彩一些。

他没有做什么分配工作让他的后卫们的日常更轻松一点。无论是设计还是默认，后卫线都退得太深无法对对手产生压力。他们在控球方面不太在行，不能充分利用这样的机会，但曼联需要一名在控球方面发挥更大作用的门将。

这并不需要对德赫亚和曼联的比赛方式进行彻底的改革，但是如果他们想要适应现代的比赛方式，这就必须包括在内。

当其他俱乐部还在为找一个像样的门将而苦苦挣扎的时候，曼联已经幸运地拥有了两个门将。范加尔在俱乐部的日子并没有什么好的方面，但是罗梅罗的加盟给了俱乐部也许是英超联赛中最好的替补门将。

罗梅罗在俱乐部的开始也有类似的不稳定，但是他已经赢得了32场零封。他在周六对阵狼队的马特·多赫蒂时的扑救展现了他那令人印象深刻的反应能力。

当然，阿根廷人在参加杯赛时有一定的优势——对手通常不那么危险，但他在俱乐部的五个赛季让他成为了可靠的替补。

本赛季，曼联的净胜球只有7个。德赫亚所犯错误的代价被放大了。当然，这很大程度上要归咎于俱乐部的进球太少，但是如果曼联继续以一种生硬的方式领先，那么他们就必须加紧步伐，让每一个进球都有意义。

对于最沮丧的曼联球迷来说，罗梅罗作为俱乐部的第一门将是很有诱惑力的。索尔斯科亚在与狼队的比赛后承认他的稳定状态给德赫亚带来了压力。

在曼联担任主教练的大部分时间里，索尔斯克亚一直都非常积极。尽管保罗·博格巴失败了，但他仍然赞扬了他，并明确表示对所有的首发球员都有信心，至少在公开场合是这样。因此，德赫亚的地位受到威胁的说法，对挪威人来说是不寻常的一步。

放弃一个在俱乐部获得成功的球员是极端的。而把这位曾考虑离开球队的球员直接放上板凳席也将是极具侵略性的，因为这可能会迫使他提出转会要求。

但这将是一个机会，索尔斯克亚最终向球员们表明，表现不佳是不能容忍的。

周六在老特拉福德对阵诺维奇的比赛应该是一场让罗梅罗首发而又没太多风险比赛，而且在接下来周末前往安菲尔德面对英超领头羊利物浦之前，可能会重新调整他所有球员的注意力。

即使只是几场比赛，也该是俱乐部中的球员因为无法达到要求的标准而付出代价的时候了。