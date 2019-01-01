撕破了脸 扎卡和阿森纳球迷矛盾彻底激化

这名瑞士国脚在周日的比赛中被换下后失去了冷静，他似乎在侮辱主队球迷。

阿森纳队长格拉尼特·扎卡对周日对阵水晶宫的比赛中替换他的决定并不买账，当他气冲冲地离开球场时，他似乎告诉主场球迷“滚蛋”。

在酋长球场的比赛中，扎卡戴上了队长袖标。帕帕斯塔索普洛斯和大卫·路易斯在开场10分钟内各入一球，帮助乌奈·埃梅里的球队轻松领先。

然而，在下半场开始后，水晶宫通过卢卡·米利沃耶维奇和乔丹·阿尤的进球将比分扳平为2-2。

几分钟后，扎卡的比赛结束了，他被小将萨卡替换，但瑞士国脚并不想就此罢休。

在球迷们为换人欢呼后，这名中场球员对酋长球场的球迷做出抚耳的手势，明显地对球迷说了一句脏话。他将球衣脱掉后直接扔到地上，然后他就直接进入球员通道。

今年9月，扎卡通过队内投票当选阿森纳队长，这一决定招致了某些批评。

前枪手球星埃马纽埃尔·佩蒂特并没有对这名中场球员有所保留。

佩蒂特在上周阿森纳不敌谢菲尔德联后曾表示：“你能想象维埃拉周一晚上在球场上的样子吗？他会对他的队友大喊大叫，问他们：‘你们**的在干什么?’我在扎卡身上看不到这一点。我喜欢贡多齐，他是少数几个表现出每场比赛都想赢的球员之一。他有一颗狮子般的心。埃梅里很依赖贡多齐，那是因为他在球场上表现出了愤怒。他讨厌输掉比赛，你可以看到他准备为每一个球而战。他发挥了自己的长处，而且做得很好。这比你对其他中场球员的评价要高。谁能告诉我扎卡最好的品质是什么？我不知道他为什么被任命为队长。毫无领导力。”