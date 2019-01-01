撑不起这号码 里瓦尔多质疑帕奎塔穿巴西10号

这位桑巴军团的传奇人物承认他“非常难过”看到这一标志性的球衣没有得到应有的尊重。

里瓦尔多抨击了巴西在周五0-1输给阿根廷的比赛中，将10号球衣交给AC米兰中场卢卡斯·帕奎塔的决定。

由于内马尔还在养伤，神圣的10号球衣被交给了22岁的帕奎塔，他只在巴西国家队踢了10场比赛。

里瓦尔多是众多穿上10号球衣的巴西传奇人物之一，他认为这么年轻、这么没有经验的球员不应该这么快就穿上10号球衣。

里瓦尔多并没有质疑帕奎塔的能力，他只是强调穿10号球衣的球员需要一定程度的尊重。

里瓦尔多在Instagram上写道：“我看了巴西对阿根廷的比赛，看到10号球衣上发生的事情，我很难过。他们在对阵阿根廷的时候把10号球衣帕奎塔。一件享誉全球的球衣。这件球衣不应该晾在替补席上，更不要说在中场休息时离场，因为它是一件全世界都知道和尊重的球衣，因为它曾被贝利、里维利诺、济科、里瓦尔多、卡卡、罗纳尔迪尼奥、内马尔穿着和受到尊敬。这不能怪球员，但教练组应该受到责备，因为他们知道这件球衣的重量，也知道它会毁了这个22岁的球员，他可以在巴西队有一个美好的未来。”

“就像教练想要保护罗德里戈一样，他在皇马踢得很好，他本可以保护帕奎塔不穿那件球衣。我们都知道巴西和阿根廷永远不会是一场友谊赛。”

在2019年初转会到AC米兰之前，帕奎塔在弗拉门戈中一路高歌猛进，这位攻击型中场现在是红黑军团的首发球员。