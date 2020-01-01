摩西已回到切尔西 即将租借加盟国际米兰

这位尼日利亚多面手将在结束在费内巴切的租借后与孔蒂重聚。

在从土耳其费内巴切回到切尔西后，维克托·摩西即将租借到国际米兰，国际米兰将有1000万欧元的转会选择权。

在国际米兰与罗马的里奥纳多·斯皮纳佐拉的交易失败后，这位尼日利亚国脚将与他的前切尔西主帅安东尼奥·孔蒂重聚。

租借协议将允许意大利豪门分期支付这笔交易的费用，而自从2018年孔蒂离开斯坦福桥导致摩西失宠之后，切尔西就一直试图出售他。

由于财政问题，费内巴切从未想过要永久签下这名边锋，而在摩西在切尔西2016-17赛季的英超夺冠赛季中扮演关键角色后，孔蒂很可能会再次使用他作为边后卫。

国米有一个非常活跃的一月转会窗口，他们正努力在孔蒂执掌俱乐部的第一个赛季追赶尤文图斯，争夺意甲冠军。

他们已经以150万欧元的价格签下了曼联的阿什利·杨，这位34岁的球员很可能会踢左后卫，而摩西在右边。

切尔西前锋吉鲁和热刺中场埃里克森也在与国际米兰进行谈判。吉鲁加入国际米兰的交易只是在转会费上缺少一个协议，但是在周末波利塔诺转会罗马失败后，谈判已经放缓。

“对于奥利（吉鲁），没有什么好说的。至于摩西，他回来的目的是要到别的地方去。谈判还在进行中。”切尔西主教练弗兰克·兰帕德在周一说。