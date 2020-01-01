摩纳哥难买断巴卡约科 切尔西或将低价处理

在法甲联赛取消的基础上，摩纳哥很难买断巴卡约科，切尔西可能不得不将其低价送走。

法国总理菲利普在昨天宣布，9月份之前法国不会举办超过5000人大型体育赛事，2019-20赛季法甲、法乙不会重启。这也意味着，摩纳哥可能放弃买断从切尔西租借而来的巴卡约科，这位法国中场将在今夏重回切尔西。

在去年夏天达成的租借合同中，双方规定了一条4250万欧元的选择性买断条款，现在这家摩纳哥豪门已经通知蓝军，他们将不会全额支付这一买断费用。如果切尔西想要完成这笔交易，势必要让出不少谈判的空间，降低自己的要价。

目前法甲还没有决定哪家俱乐部将会降级或者获得欧战资格，但是摩纳哥有很大可能性将连续两个赛季无法出战欧冠，目前他们在28轮比赛过后的法甲积分榜上仅位列第九名。

其他球队

这意味着这位25岁的法国中场极有可能会在今夏重回斯坦福桥，但切尔西的目标仍然是回收2017年所花费的4000万英镑转会费。

随着比利·吉尔摩的快速成长，弗兰克·兰帕德似乎不太可能留下巴卡约科，另外一名中场奇克仍然在从伤病中恢复。

目前切尔西在中场方面已经有些人满为患，除了上面贴侧妃两位，坎特、芒特、巴克利、若日尼奥、科瓦西奇、范金克尔、路易斯·贝克和潘蒂奇等人都在寻求登场机会。与此同时，租借至亚特兰大、斯旺西城的帕萨利奇和康纳·加拉格尔，也可能在下赛季重回蓝桥。

就像上个赛季在AC米兰一样，巴卡约科是摩纳哥的常规首发，但在新冠疫情的影响下，租借签下他的俱乐部可能会再度选择放弃。

巴黎圣日耳曼在去年夏天曾对巴卡约科表现出浓厚的兴趣，目前他们有意再次签下他，不过他在法甲霸主的购买名单上排名并不高。

由于国际足联关于租借的新规定，切尔西今夏几乎必须将巴卡约科送走，从下赛季开始，俱乐部租借出去的22岁以上球员将不能超过8名，2022-23赛季这一限制将减少到6名球员。

英超联赛正在就重启进行谈判，他们的目标是在6月8日恢复比赛。几家英国俱乐部已经允许球员返回训练场地，但需要严格遵守社交距离和安全规定。