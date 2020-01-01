摩纳哥边锋凯塔：永远不会关闭回归拉齐奥大门

这位塞内加尔国脚在白蓝军团取得了成功，尽管已经离开，但他也没有排除重新回到球队的可能性。

摩纳哥前锋凯塔·巴尔德表示，他将永远不会关闭回到拉齐奥的大门。

这名边锋在2011年夏天从巴塞罗那来到了白蓝军团，并在那里度过了6年时光。

塞内加尔国脚在奥林匹克球场的137场比赛中打进了31球，贡献了22次助攻。

其他球队

这位上赛季租借效力于国际米兰的塞内加尔国脚透露，他仍然和自己的前教练，现任拉齐奥教练西蒙尼·因扎吉保持着联系，自己很喜欢在小因扎吉手下踢球。

“我在那里呆了8年，我永远不会对他们关上大门。至于未来，谁知道呢，没有人知道明天会发生什么。”凯塔告诉《阿斯报》。

“我仍然和小因扎吉有联系。他是我喜欢的教练，就像前拉齐奥教练佩特科维奇一样。我和现任摩纳哥教练莫雷诺在一起感觉也很棒。”

自从回归摩纳哥后，这位边锋在本赛季的26场比赛中打进了8个球，贡献了4次助攻。

凯塔目前与奥林匹克俱乐部的合同还有两年，他希望在因新型冠状病毒爆发而暂停的法甲联赛重新开始的之后，继续自己的职业生涯。

除了这些，凯塔·巴尔德在接受《米兰体育报》采访时还比较了自己效力过的两家意甲球队——国际米兰与拉齐奥。

“国米和拉齐奥都不错，尤其是拉齐奥，在我看来蓝鹰很强大，但很可惜联赛因疫情而陷入了停摆。我在这家俱乐部呆了很多年，他们一直在我的内心心处。”