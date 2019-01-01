摩纳哥副总裁揭露姆巴佩没有加入皇马的原因

这名法国前锋两年前选择在他的祖国境内转会，但是他仍然被支持转会前往西甲。

前摩纳哥副主席瓦西耶夫说，姆巴佩在巴黎圣日耳曼的日子结束后，将会在皇马有一个美好的未来，因为他比其他任何球员都想“走得更远”。

这名法国前锋在2017年从摩纳哥青年队转会到首都球队，然而最初是以租借的方式加盟的。

在摩纳哥效力期间，他帮助球队赢得了法甲冠军，之后他在加盟北部球队后的2017-18赛季和2018-19赛季再度夺冠，并在去年的俄罗斯世界杯上举起了大力神杯。

然而，他一直在努力帮助托马斯·图赫尔的球队改善他们在欧洲的前景，因为俱乐部在两个赛季里被马德里和曼联淘汰出了16强。

瓦西耶夫在接受电视采访时承认，他宁愿把姆巴佩卖给齐达内的球队，也不愿卖给巴黎圣日耳曼，他认为最终转会到白衣军团是“不可避免的”，因为这名前锋在过去几年里经历了一系列“是/否”的问题。

此外，俄罗斯人支持这名20岁的球员夺得欧洲冠军联赛冠军，这让他想起了前皇马球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

“为什么他没有和皇马签约？”他说。“他告诉我:‘瓦迪姆，我觉得现在太早了，我是巴黎人，我不想那样离开我的国家，我想在这里成为一名伟大的球员。’”

“我告诉他，‘基里安，你是对的’。他想赢。当然，冠军联赛必须是由这样的球员来赢得的。如果他在巴黎赢了，那就更好了。

“他仍然是那个人，那个姆巴佩。只是他在全球舞台上获得了重要地位和权力。”

“我很了解克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，他总是想打破所有记录，走得更远。基里安也是一样。”

姆巴佩在2017年的表现让他获得了金童的称号，随后他又三次获得金球奖提名。

他将会在周三巴黎圣日耳曼与布鲁日的欧冠比赛中继续出场。