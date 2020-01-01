摆脱水货标签 贝尔巴托夫：弗雷德是曼联赛季最佳球员

前老特拉福德球迷赞扬巴西人克服了英超生涯的困难，证明了自己的价值。

贝尔巴托夫表示，他相信弗雷德已经成为了曼联本赛季的最佳球员，同时强调因为巴西中场在中场的表现“让他的队友更容易自由前进”。

曼联在2018年夏天在弗雷德身上投资了5200万英镑，并与这位前顿涅茨克矿工球员签下了一份为期四年的厚约。

不过在这位巴西国脚刚刚降临老特拉福德之际，并没有拿出令人信服的表现，无论是一位中场组织者还是防守者，表现都十分低迷。

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在穆里尼奥的带领下，他从一开始就没有达到人们的预期，不过在这位葡萄牙教头继任者索尔斯克亚手下，弗雷德迎来了自己的爆发期。

这位挪威教头最终决定再给弗雷德一次机会，让他在2019-20赛季之前证明自己，这位巴西国脚回报了主帅的信心，重新找回了自己的最佳状态。

这位27岁的球员本赛季已经为红魔出场39次，他将自己出色的技术能力和传球功底发挥得淋漓尽致，帮助球队在国内和欧洲赛场上踢出了不错的战绩。

贝尔巴托夫对弗雷德能够在曼联扭转自己职业生涯的行为印象深刻，他希望弗雷德在周五对阵托特纳姆的比赛中，能够继续在曼联的阵容中发挥重要作用。

这位前曼联前锋告诉Betfair:“一开始，弗雷德在曼联度过了一段艰难的时光，他需要去适应比赛的节奏和并解决其他挑战。”

“这并不容易，他来自一个不同的联赛，有时有些太粘球，还很容易丢掉控球权，然而，慢慢地，他在比赛中的表现已经改变了，讨论已经适应了英超。”

“弗雷德的进步让我想起了西索科在热刺时的表现，人们并不看好他，但现在他已经是赛季最佳球员，球迷们都很喜欢他。”

“和西索科一样，弗雷德证明自己已经扭转了局面。他没有得到太多的关注，因为布鲁诺·费尔南德斯仍然在聚光灯下，而博格巴也恢复了健康，但弗雷德在中场有自己的位置。得不到太多关注但经常能首发登场，我想他会接受这一切。”

“如果你是一名进攻型球员，你知道有人在背后支持你，你就会自由向前进攻，不怕丢失球权。”

“当你知道弗雷德在你的背后，你就能在比赛中发出自己的声音，并且明白你的队友会在那里支持你，这使得作为一名进攻球员，你就敢于去冒险和传球。”