摆脱无女队的豪门标签 皇马收购一女子球队

弗洛伦蒂诺·佩雷斯批准了以50万欧元收购现有球队CD Tacon，使之将成为西班牙首都俱乐部家族的一部分。

西班牙足球联合会(RFEF)证实，皇家马德里决定成立自己的女子足球队。

皇家马德里已经同意购买CD Tacon，这是一支以马德里为基地的球队，在上个赛季末升入西班牙甲级联赛——国内顶级女足联赛。

据西班牙《世界报》报道，马德里主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯批准了一笔价值50万欧元的交易，将Tacon队的证照转让给了皇马，这支更名后的球队将在下个赛季的女子联赛中占据一席之地。

RFEF女子足球委员会主席拉斐尔•德尔阿莫(Rafael del Amo)证实了这一安排，他表示:“委员会已经有了安排要做这么做，我们认为这个国家里最好球队拥有一支女足球队是非常重要。”

“我总是开玩笑地告诉我的皇马朋友，如果没有一支女队，他们就不会伟大。但现在我可以说他们很棒。”

这一安排显然只包括一线队，接下去的计划将取决于球队的发展。女队将在皇马位于瓦尔德贝巴斯的Ciudad Real Madrid综合体育场训练和比赛。

CD Tacon队于2014年由前球员安娜·罗塞尔(Ana Rossell, AR10)的管理公司创立，他们的想法是，一旦他们达到顶级水平，就最终成为皇马的一部分。

皇马现在摆脱了欧洲足球精英俱乐部中仅剩的几家没有女足的俱乐部之一的标签，收购Tacon的成功使得皇马可以投资现有的一支球队。

巴塞罗那是西班牙顶级女足俱乐部中支出最高的俱乐部，每年的支出接近400万欧元(360万英镑/ 450万美元)，但大多数俱乐部的运营预算接近50万欧元。

就在这一消息传出前不久，荷兰皇家足球联合会宣布，下个赛季将有大约2000万欧元(合2300万美元/ 1800万英镑)拨给女足，其中650万欧元将用于国家队，其余用于俱乐部层面比赛。

根据Palco23的数据，在俱乐部的拨款中，国家足球协会只会贡献大约7%，其余将来自商业权利。

上个赛季的甲级联赛由马德里竞技和巴塞罗那主导，两支球队都以高出30多分的优势战胜了他们最接近的对手莱万特。

与此同时，巴塞罗那赢得了他们的第二连冠，并进入冠军联赛决赛，但被里昂击败。