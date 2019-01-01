揶揄黑人和女性言论被挖坟 英格兰U21球员公开道歉

莱斯特城中场球员哈姆扎·乔杜里在推特上发表过一系列年代久远的攻击性言论，他为此道歉。

英格兰21岁以下国家队队员乔杜里因为2013年和2014年的一系列推文被曝光而备受关注，他为此道歉。

其中一些帖子涉及种族问题，在乔杜里15岁和16岁的时候就被贴出来了。

在一份声明中，他表示：“作为一个人，我在职业生涯的早期学到了很多——当然，我知道我过去的一些轻率的评论既伤人又无礼。它们并不代表我真正的信仰。我对我冒犯过的任何人深感抱歉——无论是在当时还是在他们被重新曝光的时候。从那时起，我长大了很多，也学到了很多关于生活的东西，但我承认，我必须为自己过去的言论负责，并因此成为一个更好、更明智的人。”

其中一条言论对女足提出了批评，他说:“老实说，这是对女足最糟糕的广告了。”

2013年6月，他写道：“为什么黑人跑得这么快？因为跑得慢的都被抓到监狱里了。”

同年8月，乔杜里在推特上写道：“对不起，但我不同情那些自残或自杀的人。”

莱斯特城的一名发言人说：“哈姆扎处理此事的方式以及他所表达的懊悔表明，自他发表上述言论以来，他在过去几年里已经变得成熟。他现在对自己的言行可能产生的影响有了更深刻的理解，并致力于以积极、尊重和接受的方式利用他最近的成长所展示的影响力。”

乔杜里不会受到任何进一步的纪律处分。

周日，他在主教练布伦丹·罗杰斯的带领下首次首发，在3-0战胜阿森纳的比赛中给人留下了深刻的印象。他已经为蓝狐出场19次，本赛季出场10次。

乔杜里上个月被召入英格兰U21青年队，参加与波兰和德国的友谊赛，六月份他将迎来U21欧锦赛。