揭秘红魔错失小哈兰德原因 父亲：曼联上下只有索帅想要他

红魔主帅渴望签下他的同胞，但是由于在老特拉福德缺乏支持，这名前锋最终选择了前往德甲。

根据阿尔夫-因格·哈兰德的说法，曼联之所以没能在一月份赢得埃尔林·哈兰德争夺战，是因为曼联并没有上下一心支持索尔斯克亚签下这位心目中的头号引援目标。

实际上，阿尔夫-因格·哈兰德对红魔并不陌生，他曾在效力诺丁汉森林、利兹联和曼城期间多次出战与曼联的比赛。正是在效力蓝月亮期间，这位挪威射手遭遇了可怕的膝伤。在千禧年代首场曼彻斯特德比中，老哈兰德遭遇“老冤家”罗比·基恩的蓄意飞铲，左腿膝盖遭遇十字韧带受伤，这导致他在2002年、31岁时就退出了足坛。

今年一月，小哈兰德拒绝了曼联的邀约，选择加盟了德甲劲旅多特蒙德。事实证明，这位挪威前锋的选择并没有问题，来到威斯特法伦球场的他如鱼得水，在8场德甲比赛中斩获了9球1助攻。

其他球队

而根据这位新星父亲的说法，曼联之所以没能与哈兰德签下协议，只能怪他们自己。

在接受TV2台的采访时，阿尔夫-因格·哈兰德表示：“你永远都不会知道如果你加盟了其他俱乐部会怎么样。当然，那可能会比现在更好，不过，我们永远也得不到答案，我们只能知道他对自己现在所效力的俱乐部非常满意。”

“你必须去一家上上下下都想要你的俱乐部，而不能只是一位教练想要你。我认为这是除了俱乐部过去五到十年的表现以及他们的发展方向以外，最重要的事情。”

“只因为某一位教练就与一支球队签约是非常危险的，因为他可能会被俱乐部突然解雇。”

这名前挪威国脚的说法与曼联名宿保罗·因斯的观点不谋而合，他认为俱乐部不愿意激活这位年轻前锋2000万欧元解约金的做法显示是个错误。

“如果他们想缩小与曼城和利物浦之间的差距，那么他们就需要签下一名世界级前锋。”这位前英格兰国脚在3月份告诉够力足球。

“他们原本有机会签下哈兰德，但最终这个年轻人却加盟了多特蒙德，这真的很悲哀。他是一名非常非常优秀的年轻球员，拥有巨大的进步空间，你不能让这样的青年才俊从你的网中溜走。”

“他们没能得到他，这真得很令人失望。他们必须要拥有一位能够在单赛季打入20-25粒进球的球员。”

哈兰德在多特蒙德的前11场比赛中打进了12球，但随后德甲联赛就因新型冠状病毒疫情的爆发而停摆，包括他在1月份转会之前为萨尔斯堡红牛打入的进球在内，这位年轻的挪威前锋已经在2019- 2020年的38场比赛中打进了令人难以置信的41粒进球。