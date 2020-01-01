插旗欧、美、澳、非、亚洲 全方位解密曼城母公司的布局与野心

城市足球集团现在在世界各地都拥有足球俱乐部，他们正努力以曼城为中心，打造自己的足球“迪士尼”。

城市足球集团正在与法乙俱乐部南锡进行谈判，预计这笔收购案将在未来几个月内完成，届时他们旗下的特许经营俱乐部将拓展到九家。

在短短十多年的时间里，城市足球集团通过不断收购，已经成为了世界上拥有最多俱乐部的企业，他们旗下的成员包括了英格兰、美国、澳大利亚、中国、印度、日本、西班牙和乌拉圭的俱乐部。

2008年，阿布扎比亿万富翁谢赫·曼苏尔买下了当时还处于英超中下游的“平民球队”曼城，这是一家传统的英国俱乐部，无论在场内还是场外，他们都没有多少拿的出手的成绩。

其他球队

不过现在，英超卫冕冠军已经成为了这家庞大的全球性集团的核心部分，2019年11月，美国私人股本公司银湖投入5亿欧元，收购了城市足球集团10%的股份，当时该公司的估值为48亿美元。就在这笔交易的前一年，中国的综合性传媒娱乐集团华人文化集团公司（China Media Capital）也收购了城市足球集团大约12%的股份。

从眼下来看，曼城依旧是该集团最具价值的资产，英超也是世界上最富有、最引人注目且最有价值的联赛。但随着这项运动在新兴和其他大型市场的持续增长和发展，城市足球集团的收购行为成为了万众瞩目的焦点。

事实上，和城市足球集团一样旗下拥有多家俱乐部的企业还有不少，比如饮料界巨头红牛，这家公司在莱比锡、萨尔茨堡、巴西和纽约都拥有自己的俱乐部，但他并没有像曼城母公司这样进行了如此高调地大肆收购的行为。

这个想法在一定程度上是由曼城首席执行官弗兰•索里亚诺提出的。早在来到曼彻斯特之前，索里亚诺就曾提出过在全球范围内建立特许经营俱乐部的想法。大约在十年以前，当时还在担任巴萨副总裁和财务总监的他就曾谈到过自己想要用迪士尼的模式来打造足球俱乐部。索里亚诺预见了娱乐和体育在全球化进程中的融合，还强调了特许经营权可以在足球界扮演的角色，以及衍生商品对俱乐部收入的贡献。

索里亚诺的想法是将娱乐、足球和体育产业在全球化过程中融合起来，将这个品牌以及衍生商品推广到全世界。无论何时，迪士尼的狂热粉丝都会对与该公司相关的电影、商店或主题公园有一定程度的期待。索里亚诺也想在足球上做到类似的事情，尽管随着时间的推移，他的想法也在城市足球集团不断收购的过程中出现了进一步的发展。

英国索尔福德大学体育企业教授西蒙•查德威克一直在进行体育营销、体育的商业开发和职业体育战略等方面的研究，而城市足球集团的扩张一直是他密切关注的焦点，尤其是在12年前索里亚诺曾在伦敦大学伯克贝克学院进行过阐明自己观点的演讲之后。

查德威克教授在接受够力足球的采访时表示：“现在我们对城市足球集团的战略看的越来越清楚了，他们的目的就是同时实现多种目标。”

“在中国和印度等国进行收购的目的是建立球迷基础，并利用这两个国家不断增长的中产阶级对娱乐产品的渴望，攫取利益。而在西班牙和乌拉圭，他们的目的则是寻找、购入以及培养人才。”

城市足球集团在纽约、孟买、墨尔本等有着巨大增长潜力的大城市进行了战略性收购，12个月前还在成都完成了一笔收购案。成都是中国增长最快的城市之一，许多接受过高等教育的年轻人都涌入了那里。与此同时，乌拉圭的托奎竞技俱乐部给了他们在南美市场的一个据点，这意味着他们可以在潜力新星的竞争中占据先机，提早将他们签下。至于西班牙的赫罗纳足球俱乐部，他们则是将其作为中转站，给自己发现的青年才俊提供登陆欧洲的机会，让他们积累经验。

查德威克教授补充道:“很明显，这种特许经营模式很早以前就有人使用过，比如英国财团Enic投资公司，他们买入了托特纳姆热刺、流浪者、巴塞尔、维琴察和布拉格斯拉维亚的股份，他们的竞争对手红牛也是这样操作的。”

然而，最引人注目的还是城市足球集团所代表的东西：足球、娱乐和政治（这或许是最重要的一点）的融合。毫无疑问，阿布扎比正通过这些手段，利用自己手中的财富来施展政治和外交方面的抱负，这让城市足球集团拥有了一种特殊的地位。虽然这个地位并非无懈可击，但已经帮助他们在所有相似的集团方面占据了主导地位。

城市足球集团已经引进了许多理念，这些理念将一场原本90分钟的比赛向外拓展了许多，比如说他们近期与亚马逊达成了一系列独家播放的纪录片协议，让这家商业巨头能够进入俱乐部的所有区域，跟随幕后人物，拍摄球员在阿提哈德球场以及更衣室、球员通道内的一些活动。

不过城市足球集团的拓展模式也受到了不少非议与批评，一些人指责他们背后的老板阿布扎比财团试图利用这些“炫耀”他们国家的形象。国际特赦组织在其2019年至2020年的报告中指责阿联酋实行了诸多破坏人权的行为，比如任意逮捕、实施酷刑、限制言论自由和歧视妇女。然而，查德威克教授认为，这并不是阿布扎比财团买下如此多俱乐部股份的原因。

他表示:“就我个人而言，我不认为‘体育运动’是阿布扎比或城市足球集团进行收购的主要动机，尽管这些活动所带来的在声誉和形象方面的好处，对企业所有者来说是一种显而易见的优势。”

相反，收购曼城，然后以此为基础，形成一种扩张网络，建立一个更大的商业帝国，一直都是阿布扎比财团的主要意图。

比如说，很多人都注意到了城市足球集团投资了位于中国成都的四川九牛俱乐部，但实际上，在此之前他们就已经开通了阿提哈德航空直飞成都的航线，这种将商业和政治联系在一起的模式，一直都是迄今为止城市足球集团活动的重要特点。

在中国等地拓展的同时，欧洲和英超联赛仍然是城市足球集团最大的市场，不过曼城遭遇欧战禁赛两年可能会带来一些问题，这可能会让这家俱乐部每赛季在奖金和门票方面损失高达1亿英镑的收入，尽管蓝月亮高层仍然相信，体育仲裁法庭将接受他们的上诉，推翻欧足联的禁赛决定。但查德威克教授表示，不管上诉的结果如何，都不会对城市足球集团及其持续扩张方面产生太大的影响。

他表示：“城市足球集团的全球业务涉及多个领域，曼城的欧战禁令只是其中一个部门的运营环境出现了一点小问题，这并不会对集团的全球业务造成太大影响。”

“除此之外，还有一种观点认为，城市足球集团就是在寻求挑战足坛现有的治理结构的机会，鉴于他们产业活动的多样性和全球性，他们背后的阿布扎比财团有底气这么做。”

未来10年，城市足球集团的规模和发展前景将变得更加明朗，不过目前，该集团已经在一些看似关键的市场站稳了脚跟。与2008年他们买下那家只是希望赢得一座30多年以来第一座奖杯的俱乐部的时候相比，现在和未来的前景已经有了天翻地覆的差距。